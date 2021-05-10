На Косівщині посилено контроль за самовільним випалюванням рослинності

Сьогодні випалювання рослинності та її залишків є однією із найбільш актуальних екологічних проблем для довкілля і здоров’я людини. Паління сухостоїв забруднює повітря, а розведені навмання багаття призводять до неконтрольованих масштабних пожеж і значних збитків.

Так, за повідомленням Косівського РВ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області з початку 2021 року у районі виникли 50 пожеж, у т.ч. 17 — унаслідок спалювання сухої трави. Чотири особи загинули, одна людина отримала травми.

Через такий стан справ у Косівській райдержадміністрації ініціювали розгляд питання щодо запобігання і протидії масовим пожежам лісів, сільгоспугідь у пожежонебезпечний період 2021 року.

Про це йшлося на позачерговому засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке вів голова районної державної адміністрації Петро Іванишин.

Про пожежі на Косівщині доповіли начальник Косівського РВ ГУ ДСНС Василь Ковалюк, представники відділу поліції та лісокористувачі.

Як повідомив Василь Ковалюк, на території району періодично проводять рейди з метою виявлення осіб, що самовільно випалюють рослинність на господарських угіддях, уздовж автодоріг і в населених пунктах. Таке «господарювання» часто призводить до неконтрольованого горіння, що впливає на екосистему Косівщини, загрожує знищенням будівель і споруд житлового сектору.

Як механізм боротьби із виникненням і поширенням пожеж у природних комплексах, на сільськогосподарських землях, уздовж автомобільних доріг, у парках і зелених насадженнях районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила доручити органам місцевого самоврядування і лісокористувачам району:

забезпечити виконання комплексного плану дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єктів господарської діяльності щодо запобігання виникненню пожеж у пожежонебезпечний період у 2021 році, затвердженого розпорядженням РДА від 25.03.2021 року №42;

вжити заходів щодо захисту населення і територій від пожеж у природних екосистемах, зокрема, запроваджувати у період високого та надзвичайно високого класів пожежної небезпеки тимчасові обмеження відвідування населенням лісових масивів і в’їзд у них автотранспортних засобів;

організувати постійний моніторинг за станом пожежної безпеки, здійснювати рейдові перевірки щодо забезпечення правил пожежної безпеки в природних екосистемах району, складати акти з визначенням власників земельних ділянок, на яких виникли пожежі, забезпечити оперативне залучення усіх сил і засобів для гасіння загорань на ранніх стадіях їх виникнення;

активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо правил поведінки і дотримання пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах і порядку дій у випадках виникнення пожеж;

організувати залучення добровільних пожежних дружин до патрулювання лісових масивів і гасіння ймовірних загорань у природних екосистемах.

У свою чергу, лісокористувачі району повинні:

забезпечити створення і постійне оновлення в лісових масивах мінералізованих смуг, протипожежних розривів, пожежних водоймищ і доріг протипожежного призначення, очищення лісових масивів від захаращень;

облаштувати місця для відпочинку населення у лісових масивах відповідно до вимог чинного законодавства.

Косівський відділ поліції спільно з лісокористувачами району обмежуватиме доступ населення до лісових масивів у

період високого та надзвичайно високого класів пожежної небезпеки.

За повідомленням РДА.

«Гуцульський край», №19, 7.05.2021 року

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