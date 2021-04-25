COVID-19 на Косівщині: госпіталізованих стало менше, але вони продовжують помирати

21 квітня, зранку, на стаціонарному лікуванні у ковідних відділеннях Косівської ЦРЛ перебували 69 осіб: 57 — з підтвердженим діагнозом, четверо — очікували результатів тестів, восьмеро — мали всі клінічні ознаки цієї недуги, але ПЛР-тести не виявили коронавірусної інфекції у їхньому організмі. 35 госпіталізованих (50 відсотків) потребували кисневої терапії: 17 пацієнтів отримували її через кисневі точки, 18 — за допомогою концентраторів. У реанімаційному відділенні зранку 21 квітня перебували п’ятеро хворих, двоє з них дихали киснем за допомогою апаратів СІПАП. Підключених до апарата штучної вентиляції легень — не було.

Загалом з початку епідемії на COVID-19 занедужали 5414 жителів району, одужали — 5085, померли — 115 осіб. З 14 по 21 квітня ускладнення коронавірусної інфекції спричинили смерть чотирьох наших краян: 86-річного чоловіка зі Старих Кутів, 79-річної жінки з Нижнього Березова, 83-річного чоловіка з Косова і 62-річного чоловіка з Вербовця.

Про це нашому часопису повідомила медична директорка КНП «Косівська ЦРЛ» Світлана Томенко.

Від неї ми дізналися про те, що з діагнозом COVID-19 у лікарні перебуває одна дитина з Верховинського району. Її стан — задовільний.

«Порівняно з березнем і першим тижнем квітня, бачимо помітне зменшення кількості госпіталізованих, — сказала Світлана Іванівна. — За останніх два тижні стаціонарного лікування потребують в середньому двоє-троє осіб щодня. Наприклад, учора, 20 квітня, ми прийняли чотирьох пацієнтів, а виписали — вісьмох. Є підстави стверджувати, що чергова хвиля епідемії йде на спад, але немає підстав для заспокоєння. Наближаються Великодні свята, які можуть спричинити масове інфікування населення і ріст захворюваності».

Світлана Томенко повідомила про те, що в Косівській територіальній громаді триває кампанія з вакцинації. Вже щепили 568 осіб. У день нашої розмови, 21 квітня, у Косів мали привезти з обласної клінічної лікарні партію китайської вакцини «Коронавакс» — аж 50 доз. Нею щеплюватимуть маломобільну групу людей (тих, які не можуть пересуватися самостійно) і вчителів, задіяних у ЗНО.

Усього ж у чергу на вакцинацію записалися вже понад 400 жителів району.

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №17, 23.04.2021 року

Коментарі