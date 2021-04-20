Кількість госпіталізованих хворих на COVID-19 зменшилася

Зранку, 14 квітня, у ковідних відділеннях Косівської ЦРЛ на стаціонарному лікуванні перебувала 71 особа. У 61 пацієнта діагноз COVID-19 підтвердило тестування, семеро — очікували результатів тестів, троє — мали від’ємні висновки ПЛР-досліджень, але у них були всі клінічні ознаки коронавірусної інфекції.

39 госпіталізованих потребували кисневої терапії. Дев’ятеро пацієнтів перебували у реанімаційному відділенні, шестеро з них отримували кисень під тиском за допомогою апаратів СІПАП.

Про це повідомила медична директорка Косівської ЦРЛ Світлана Томенко.

«Здається, третя хвиля епідемії в нашому районі спадає, — обережно каже Світлана Іванівна. — Упродовж останніх десяти днів помітно зменшилася кількість хворих у стаціонарі й осіб, які потребують госпіталізації. Ми проаналізували статистику і з’ясувалося, що за перших 14 днів лютого у лікарню потрапили 103 хворих на COVID-19, за аналогічний період березня — 132, квітня — 33. Сьогодні, наприклад, ми госпіталізували двох осіб і виписали шістьох. Але я би не радила жителям району розслаблятися і нехтувати протиепідемічними правилами та вимогами: Вірус нікуди не зник, він залишається з нами і продовжує уражувати людей».

З початку епідемії COVID-19 у районі на цю недугу захворіли 5374 особи, одужали — 4837, померли — 111.

З 7 по 14 квітня ускладнення коронавірусної інфекції обірвали життя двох літніх людей: 88-річного чоловіка зі Старого Косова і 84-річної жінки з Черганівки.

У районі триває вакцинація від небезпечного вірусу. Вже щепилися 511 жителів Косівської територіальної громади.

«Важких ускладнень після цієї процедури не зафіксовано, — каже Світлана Томенко. — Трапляються лише поодинокі, прогнозовані і короткотривалі побічні реакції — підвищення температури тіла, біль у місці проведення ін’єкції. У чергу на вакцинацію залишковими дозами записалися більше 360 мешканців Косівської громади».

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №16, 16.04.2021 року

Коментарі