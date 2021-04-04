Ви обрали сімейного лікаря?

Медична реформа в Україні стартувала у 2018 році. Перший її етап торкнувся первинної ланки медицини. На цьому рівні до 90% медичних проблем з хворим буде вирішувати сімейний лікар. Тому кожен українець має обрати собі сімейного лікаря та підписати з ним декларацію. Надалі лікар буде допомагати стежити пацієнтам за станом їхнього здоров’я. Послуги сімейного лікаря для пацієнтів безкоштовні. їх оплачує Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Станом на 30.03.2021р. в Косівській територіальній громаді обрали свого лікаря 26 тисяч 689 жителів, що склало 81,9% від всього населення. Акція з підписання декларацій триває. Для цього потрібно звернутися до лікаря, якого ви обрали, з документами, що засвідчують особу, та укласти з ним декларацію. Хочу нагадати, що частина лікарів вже набрала свій ліміт пацієнтів і зараз не має можливості укладати декларації. Для терапевта цей показник складає 2000 пацієнтів, для лікаря-педіатра — 900, для лікаря загальної практики сімейної медицини — 1800 пацієнтів.

Обирати лікаря, який надає первинну допомогу, потрібно лише за власним бажанням і власними критеріями. Якщо є бажання змінити сімейного лікаря і підписати декларацію із іншим спеціалістом — це можна зробити у будь-який момент і абсолютно безкоштовно.

У 2021 році гарантований пакет послуг, який безоплатно надають сімейні лікарі, терапевти чи педіатри, передбачає:

Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із”” хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.

Надання в межах первинної медичної допомоги (ПМД) невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Взаємодію з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.

Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.

Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовку та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.

Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.

Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.

Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів і психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.

Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.

Призначення лікарських засобів і медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медикосоціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

Взаємодію з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.

Взаємодію із суб’єктами системи громадського здоров’я.

До вузькопрофільного спеціаліста або на додаткову діагностику ви зможете потрапити лише за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра. І тільки за направленням ці послуги оплатить НСЗУ.

За власним бажанням чи без направлення сімейного лікаря за послуги доведеться платити згідно з затвердженими місцевою владою тарифами. Зараз ці тарифи доопрацьовують і їх буде оприлюднено найближчим часом.

Якщо люди будуть категорично відмовлятись від підписання декларації, то їм, безумовно, не відмовлять у наданні медичної допомоги, особливо — у наданні невідкладної допомоги. Але щоб мати свого лікаря, який регулярно допомагатиме стежити за здоров’ям, щоб ставити йому питання про своє здоров’я, проходити планові обстеження — для цього потрібно підписати декларацію.

Не зволікайте з обранням для себе та родини сімейного лікаря!

Світлана Томенко,

медична директорка КНП «Косівська ЦРЛ».

«Гуцульський край», №14, 2.04.2021 року

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