Ви обрали сімейного лікаря?
4 Квітня, 2021 | Коментувати | Переглядів: 21
Медична реформа в Україні стартувала у 2018 році. Перший її етап торкнувся первинної ланки медицини. На цьому рівні до 90% медичних проблем з хворим буде вирішувати сімейний лікар. Тому кожен українець має обрати собі сімейного лікаря та підписати з ним декларацію. Надалі лікар буде допомагати стежити пацієнтам за станом їхнього здоров’я. Послуги сімейного лікаря для пацієнтів безкоштовні. їх оплачує Національна служба здоров’я України (НСЗУ).
Станом на 30.03.2021р. в Косівській територіальній громаді обрали свого лікаря 26 тисяч 689 жителів, що склало 81,9% від всього населення. Акція з підписання декларацій триває. Для цього потрібно звернутися до лікаря, якого ви обрали, з документами, що засвідчують особу, та укласти з ним декларацію. Хочу нагадати, що частина лікарів вже набрала свій ліміт пацієнтів і зараз не має можливості укладати декларації. Для терапевта цей показник складає 2000 пацієнтів, для лікаря-педіатра — 900, для лікаря загальної практики сімейної медицини — 1800 пацієнтів.
Обирати лікаря, який надає первинну допомогу, потрібно лише за власним бажанням і власними критеріями. Якщо є бажання змінити сімейного лікаря і підписати декларацію із іншим спеціалістом — це можна зробити у будь-який момент і абсолютно безкоштовно.
У 2021 році гарантований пакет послуг, який безоплатно надають сімейні лікарі, терапевти чи педіатри, передбачає:
- Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
- Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
- Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із”” хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.
- Надання в межах первинної медичної допомоги (ПМД) невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
- Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
- Взаємодію з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.
- Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.
- Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовку та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.
- Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.
- Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.
- Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів і психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.
- Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.
- Призначення лікарських засобів і медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
- Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медикосоціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.
- Взаємодію з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.
- Взаємодію із суб’єктами системи громадського здоров’я.
До вузькопрофільного спеціаліста або на додаткову діагностику ви зможете потрапити лише за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра. І тільки за направленням ці послуги оплатить НСЗУ.
За власним бажанням чи без направлення сімейного лікаря за послуги доведеться платити згідно з затвердженими місцевою владою тарифами. Зараз ці тарифи доопрацьовують і їх буде оприлюднено найближчим часом.
Якщо люди будуть категорично відмовлятись від підписання декларації, то їм, безумовно, не відмовлять у наданні медичної допомоги, особливо — у наданні невідкладної допомоги. Але щоб мати свого лікаря, який регулярно допомагатиме стежити за здоров’ям, щоб ставити йому питання про своє здоров’я, проходити планові обстеження — для цього потрібно підписати декларацію.
Не зволікайте з обранням для себе та родини сімейного лікаря!
Світлана Томенко,
медична директорка КНП «Косівська ЦРЛ».
«Гуцульський край», №14, 2.04.2021 року
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