11 березня у районі почалася вакцинація проти коронавірусної інфекції

Про те, як вона відбувається, нашому часопису розповіла заступниця директора КНП «Косівська ЦРЛ» з медичного обслуговування населення Світлана Томенко.

— На першому етапі щеплюють медичних працівників, — інформує Світлана Іванівна, — передусім — Косівської ЦРЛ, бо її визнано опорною для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, а також — колег з Кутської міської і Яблунівської районної лікарень. Всі інші жителі району можуть записатися у чергу на вакцинацію, зателефонувавши своєму сімейному лікареві або у реєстратуру Косівської ЦРЛ — за номером (095) 1778715. Лікар або реєстратор запише ваші дані, і коли з’явиться загальний доступ до вакцини, вас запросять у лікарню, узгодять з вами день і годину, коли зможете щепитися.

А зараз я закликаю медичних працівників — насамперед, а також усіх, хто щодня контактує з великою кількістю людей, не відмовлятися від щеплень, бо вони реально рятують і врятували мільярди людських життів від того часу, коли Луї Пастер винайшов першу вакцину.

— Скількох жителів району вже щепили від COVID-19?

— На 23 березня — 204-х осіб, в основному — медичних працівників. Отримала ін’єкцію вакцини залишковими дозами також деяка кількість людей із груп ризику.

— Поясніть, що це означає — «залишкові дози»?

— Вакцину привозять у флаконах, які розраховані на 10 доз. Коли флакон відкривають, його вміст необхідно використати протягом кількох годин, бо після цього вакцину вводити не можна. Якщо під час планового щеплення залишаються невикористані дози (хтось не прийшов, відмовився), ними дозволено вакцинувати відомих та авторитетних людей (це потрібно для популяризації кампанії з вакцинування, щоб заохотити до щеплення українців, які його бояться). Залишкові дози дозволено вводити особам, які мають хронічні захворювання, літній вік (80+), і для них COVID-19 може стати смертельним випробуванням. Таких осіб ми виявляємо за допомогою сімейних лікарів.

— Чи були у когось із жителів району ускладнення після щеплення?

— Побічних дій, яких не вказано в інструкції до вакцини, поки що не було. Так, є люди, особливо це стосується молодих, які відчували підвищення температури, головний біль і болісні відчуття у місці введення вакцини. Але ці реакції організму зникають упродовж трьох днів.

— А Ви щепилися?

— Так, хоча торік хворіла на COVID-19. Завтра (25 березня) буде рівно два тижні після вакцинації. Як бачите, я жива-здорова, розмовляю з вами, ніби адекватна, ніхто мені ніяких чіпів не вживив, — сміється Світлана Іванівна. — Щепився від коронавірусної інфекції і директор КНП «Косівська ЦРЛ» Дмитро Михайлович Микитюк (див. фото на 1-й стор.). Залишковими дозами вакцинувалися голова РДА Петро Миколайович Іванишин, деякі учасники АТО і члени їхніх родин, представники державних служб, які щодня контактують з великою кількістю людей: казначейства, управління газового господарства… Є серед вакцинованих і пацієнти, які перенесли операцію.

— Скільки доз вакцини привезли в район?

— На сьогодні — 430.

— Хто проводить щеплення?

— У першому етапі — мобільні бригади, до яких входять спеціально навчені медики. Вони пройшли дводенний курс навчання і їх щепили першими. У Косівському районі першим вакцинували молодого лікаря Олега Ярославовича Матійчака. Він очолює мобільну бригаду, яка проводитиме вакцинацію на Косівщині. Спочатку бригада вакцинує себе, а потім — інших.

На базі нашої амбулаторії буде створено стаціонарний пункт щеплення. Зараз бригада цього пункту проходить навчання в Івано-Франківську.

Розмову вела Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №13, 26.03.2021 рік

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