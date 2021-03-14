За тиждень померли дев’ятеро жителів району, хворих на COVID-19

— З початку епідемії COVID-19 у Косівському районі були інфіковані 4514 осіб, одужали — 3335, померли — 78. Сьогодні на самоізоляції перебувають 1022 жителі району, — повідомила нашому часопису у середу 10 березня, зранку, заступниця директора Косівської ЦРЛ з медичного обслуговування населення Світлана ТОМЕНКО.

— За тиждень, що минув після нашої останньої розмови, від ускладнень коронавірусної інфекції пішли з життя п’ятеро чоловіків (66-річний — з Шепота, 69-річний — з Черганівки, 59-річний — зі Смодної, 82-річний — з Кобаків, 66-річний — зі Старих Кутів) і четверо жінок (76-річна — з Уторопів, 48-річна — з Кутів, 70-річна — з Косова, 52-річна — з Лючі).

З початку року від цієї недуги в Косівській ЦРЛ померли 29 жителів району. У лютому всі ковідні ліжка в лікарні були щодня завантажені фактично на сто відсотків. З початку березня було госпіталізовано 106 осіб. Сьогодні зранку ми мали лише одне вільне ліжко — після смерті пацієнта зі Старих Кутів.

Зараз на стаціонарному лікуванні перебувають 114 хворих. У 91-ї особи діагноз COVID-19 підтверджено, 17 — очікують результатів ПЛР-тестів, шестеро — мають клінічний перебіг коронавірусної інфекції, кисневозалежні, але їхні тести показали від’ємний результат.

— В стаціонарі зараз є молоді люди?

— Є — 1995 року і 1992 років народження.

— Скільки пацієнтів потребують кисню?

— Сьогодні — 97 осіб. Дев’ять з них отримують сіпап-терапію. Підключених до апарата штучної вентиляції легень — немає.

Дуже хочемо подякувати благодійникам, які подарували нашій лікарні три апарати для проведення сіпап-терапії. Вона є ефективною, бо кисень потрапляє в організм людини під тиском, завдяки чому сатурація (рівень кисню у крові) швидше відновлюється. Тепер можемо проводити цей вид терапії в інфекційному відділенні, де вже є чотири таких апарати. Це вивільнить три ліжка в реанімаційному відділенні, позитивно вплине на психологічний стан пацієнтів. Перебування у реанімації, поряд з важкохворими, які іноді помирають, забирає у пацієнтів душевні сили, потрібні їм для боротьби з агресивним вірусом.

На жаль, Косівщина і досі перебуває у червоній карантинній зоні. Третя хвиля COVID-19 котиться іншими областями України. У сусідньому Закарпатті також зросла кількість інфікованих, виникають проблеми з пошуком вільних ліжок для госпіталізації.

Розумію, що повторююся, що людям вже набридло це читати і чути, але хочу вкотре попросити жителів Косівщини дотримуватися елементарних правил епідемічної безпеки. Це допомагає розірвати ланцюжок зараження коронавірусною інфекцією. Не проводьте масових заходів і не беріть у них участі. Правильно носіть маску на обличчі — закривайте нею носа і рота, часто періть і прасуйте маски з тканини, хірургічні — міняйте кожних три години. Дотримуйтеся соціальної дистанції, часто і ретельно мийте руки з милом.

— Коли в районі почнеться щеплення від коронавірусної інфекції?

— У четвер, 11 березня. Першими вакцинуватимуть медичних працівників. В наступному номері «Гуцульського краю» розповім про це докладно. А сьогодні, користуючись нагодою, хочу нагадати жителям району про те, що вони можуть записатися в електронну чергу на вакцинацію від COVID-19 за допомогою мобільного додатку «Дія».

Під час нинішньої, вже третьої, епідемічної хвилі у Косівській лікарні часто бракує вільних ліжок, доводиться виписувати додому недолікованих пацієнтів, щойно у них нормалізується рівень кисню у крові.

19 лютого у селищі Верховині відкрили відділення на 50 ліжок, де почали приймати ковідних хворих. Якщо раніше жителів сусіднього району лікували у Косові, то тепер Верховина приймає пацієнтів з нашого.

Скільки їх там зараз? Про це нашому часопису розповіла медична директорка КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня»

Наталія ФЕДІНЧУК: — З дня відкриття ковідного відділення — 19 лютого — у нашій лікарні було госпіталізовано 20 пацієнтів з Косівського району, — поінформувала Наталя Іванівна. — Сьогодні (у середу, 10 березня. — А.М.) на стаціонарному лікуванні перебувають 13 ваших земляків. Восьмеро — у стані середньої важкості. П’ятеро пацієнтів лежать у реанімації. Троє з них потребують кисневої терапії, двох жінок підключено до апаратів штучної вентиляції легень (косів’янку — 1941 року народження і смоднянку — 1957 року народження). Ці дві пацієнтки перебувають у важкому стані.

За час роботи нашого ковідного стаціонару з 20-ти пацієнтів з Косівщини помер один чоловік з села Розтоків, 1945 року народження.

— Якого віку «наші» хворі? Як вони до вас потрапляють?

— Госпіталізовані з Косівщини — це люди віком 50 років і старші, їх привозять до нас каретами швидкої допомоги. Як правило, це відбувається за попереднім узгодженням. Нам телефонують, переважно сімейні лікарі, запитують, чи маємо вільні місця. Якщо є — пацієнтів привозять.

Сьогодні у нашій лікарні тільки шість ковідних ліжок — вільні. Маємо 44 хворих (19 — іногородніх), з них: 8-у реанімації, двох — підключено до апарата ШВЛ, одного — до апарата СІ ПАП, — повідомила Наталя Федінчук.

Коли верстався номер

За інформацією заступниці директора Косівської ЦРЛ з медичного обслуговування населення Світлани Томенко, у середу, 10 березня, у лікарні померли ще двоє пацієнтів, хворих на COVID-19: чоловік з Косова — 57 років і жінка з Вербовця — 54 роки,

Світлана Іванівна також уточнила, що з початку цього року в Косівській ЦРЛ померла 31 особа, з них четверо — жителі Верховинського району. У медичних закладах за межами Косівщини за цей період від ускладнення коронавірусної інфекції померли четверо жителів нашого району.

З медиками розмовляла Аліса МУДРИЦЬКА.

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