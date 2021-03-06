У Косівській лікарні немає вільний місць — хворих на COVID-19 жителів району госпіталізують у медичних закладах Верховини та Львівщини

Зранку, 3 березня, на стаціонарному лікуванні перебували 128 жителів району з підтвердженим діагнозом або клінічними ознаками коронавірусної інфекції.

— Але ж у лікарні є лише 115 ковідних ліжок, — кажу директорові КИП «Косівська ЦРЛ» Дмитрові Микитюку.

— Так, але ми не могли залишити людей без допомоги, — пояснює Дмитро Михайлович. — Довелося поставити по два-три додаткових ліжка у кожному відділенні. Пацієнти — важкі, киснево залежні. У листопаді минулого року ситуація була набагато легшою.

Вірус мутує, став більш агресивним, хвороба проходить важче, зросла кількість молодих пацієнтів. Торік восени кисню одночасно потребували максимум 40 хворих, тепер — майже 90. Тому для нас зараз проблема номер один — забезпечити безперебійну подачу кисню до кожного ковідного ліжка.

Маємо тритонну діжку для його зберігання, а минулого тижня львів’яни встановили на території лікарні додатковий резервуар — на вісім тонн. Вчора нам привезли кріоциліндр, який допомагає забезпечувати безперебійне постачання кисню під час наповнення однієї з ємностей.

Щодня витрачаємо по дві тонни кисню. Поповнюємо запаси через день, а бувають випадки, коли й щодня. Львівський хімзавод працює зараз на повну потужність — забезпечує киснем вісім областей України.

— Якщо з якихось причин кисень не привезуть, що буде з хворими?

— Щоб цього не трапилося, було встановлено додатковий восьмитонний резервуар. На крайній випадок маємо кисень у балонах. З ним працювати важче, але хворим допомогу надамо, — заспокоїв директор Косівської ЦРЛ Дмитро Микитюк.

Більш детальну інформацію про захворюваність на коронавірусну інфекцію нашому часопису надала заступниця директора Косівської ЦРЛ з медичного обслуговування населення Світлана Томенко.

— З початку епідемії у районі на COVID-19 захворіли 4155 осіб, одужала 3181 людина, померли 70 наших земляків, — повідомила Світлана Іванівна.

У період з 24 лютого по 3 березня від ускладнень коронавірусної інфекції померли четверо пацієнтів: чоловік з Кобаків (84 роки), чоловік з Косова (73 роки), жінка з Косова (63 роки), жінка з Рожнова (69 років).

Ми провели аналіз за лютий, і цифри нас вразили. За місяць, який мав лише 28 діб, у нашому ковідному госпіталі було проліковано 474 особи.

Вірус почав частіше уражати молодих. На стаціонарному лікуванні зараз перебувають люди віком від 30 років і старші.

Сьогодні 88 пацієнтів лікарні — киснево залежні, з них п’ять — перебувають на сіпаптерапії. До апарата штучної вентиляції легень зараз нікого не підключено.

Стаціонар зайнятий. Вільних місць немає. Медичні заклади Коломийського, Снятинського і Надвірянського районів теж переповнені. У вихідні дні кількох хворих на коронавірусну інфекцію з Косівщини відвезли на лікування у Верховину і навіть у Львів, бо ми не могли їх прийняти.

Щодня переконуємося у тому, що COVID-19 нікуди не дівся. Розслаблятися не можна. Сонячна погода його не вбиває. На припинення розповсюдження хвороби можемо вплинути тільки ми — своєю відповідальною поведінкою і солідарністю.

Нагадаю жителям району про те, що Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області знову потрапили у червону зону. Тому мусимо дотримуватися всіх карантинних обмежень. Носити маску треба всім, навіть тим, хто вже перехворів на цю недугу, бо є чимало повторних випадків зараження. Необхідно уникати місць скупчення людей, дотримуватися соціальної дистанції, часто і ретельно мити руки з милом.

24 лютого в Україні почалася вакцинація від ковіду. Кожен громадянин може записатися на вакцинацію через програму «Дія», узгодити дату і годину щеплення. На сайті Міністерства охорони здоров’я є багато інформації про коронавірусну інфекцію, вакцини від неї.

— Когось із медичних працівників Косівщини вже вакцинували?

— Ні. Але в області вакцинація почалася. Працює мобільна бригада спеціально навчених людей, яка буде проводити щеплення. На першому етапі вакцинуватимудь людей з груп ризику: медиків, які працюють у ковідних відділеннях і лікарнях, працівників інтернатних закладів, МНС, Національної поліції тощо.

Варто зазначити, що Міністерство охорони здоров’я внесло деякі зміни до дорожньої карти щеплення. Справа в тому, що флакон з вакциною містить 10 доз. Якщо хтось із записаних на вакцинацію не прийде, невикористану вакцину буде зіпсовано. Щоб вона не пропала, МОН України дозволило щеплювати нею тих людей, які цього захочуть.

— А Ви будете вакцинуватися?

— Буду, — швидко і впевнено відповідає Світлана Іванівна. — Хоча я вже перехворіла на COVID-19, але це не захищає від повторного зараження. Тому буду вакцинуватися. А поки що ходжу у масці, намагаюся уникати місць великого скупчення людей. Дотримуюся інших карантинних вимог, до чого’закликаю усіх жителів Косівщини, — каже Світлана Томенко.

Розмову вела Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №10, 5.03.2021 року

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