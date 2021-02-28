У Косівській ЦРЛ запаси кисню поповнюють через день

З початку епідемії COVID-19 на Косівщині захворіли 3756 осіб, з них 3012 — одужали, 67 — померли.

Про ситуацію, що склалася в районі на ранок середи 24 лютого, нашому часопису розповіла заступниця директора Косівської ЦРЛ з медичного обслуговування населення Світлана Томенко.

— Потішити не маємо чим, — повідомила Світлана Іванівна. — Становище — критичне. Вже тиждень працюємо у надзвичайному режимі. Заповнені всі 115 ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію. У 88-ми пацієнтів такий діагноз підтвердився, 27 — очікують результатів ПЛР-тестів. Кисневої терапії потребує 81 людина. На початку епідемії ми поповнювали запаси кисню раз на тиждень, пізніше — два рази на тиждень. Зараз нам його привозять через день.

Всі 12 ліжок реанімаційного відділення зайняті хворими на COVID-19, усі ці пацієнти потребують кисню. На сіпап-терапії перебувають п’ятеро осіб. До апарата штучної вентиляції легень минулого тижня було підключено одну жінку. Вчора вона померла.

Всього за тиждень, що минув після нашої минулої розмови {вона відбулася 17 лютого. — А.М.), було госпіталізовано 66 хворих. Від ускладнень коронавірусної інфекції за цей період померли четверо людей: 68-річний чоловік з Космача, 69-річний чоловік з Лючі, 56-річний чоловік з Криворівні Верховинського району і 73-річна жінка з Акрешорів.

Всього з 1 по 24 лютого стаціонарного лікування потребували 233 особи. За цей період померли 11 пацієнтів.

Напевно, вірус мутує, бо зросла кількість важкохворих. Непокоїть те, що на стаціонарне лікування зараз потрапляють жителі району 1991–1992 років народження. В попередні дві епідемічні хвилі люди такого, віку мали легкий перебіг хвороби, лікувалися амбулаторно. Значить, вірус «молодшає».

— Нагадайте жителям району, як треба діяти, коли з’явилися симптоми коронавірусної інфекції.

— Відразу телефонуйте своєму сімейному лікареві. Якщо у вас його немає, то терміново оберіть, підпишіть з ним угоду. Лікар проконсультує вас у телефонному режимі, пояснить, що робити, які медикаменти приймати. Виконуйте всі його приписи. Не ображайтеся на лікаря, якщо він не відразу відповість на ваш дзвінок. Напевно, в цей час він консультує іншого хворого.

Постійно контролюйте свій стан, зокрема, частоту дихання. У дорослих вона має становити 16–20 дихань за одну хвилину. Одне дихання — це вдих і видох. Краще, якщо вам допоможе робити ці виміри хтось із близьких, бо сам хворий буде підлаштовуватися під темп секундної стрілки.

Частота дихання, менша за 10 і більша за 30 — за одну хвилину, є підставою для виклику швидкої медичної допомоги.

Рекомендую купити в кожну сім’ю пульсоксиметр. їх продають в аптеках, можна замовити в Інтернеті. Хворим на коронавірусну інфекцію треба постійно контролювати коефіцієнт насичення крові киснем. Якщо він вищий за 94 — це добре. Якщо нижчий — негайно повідомте про це своєму сімейному лікареві.

— Скільки жителів Верховинського району перебувають зараз у Косівській ЦРЛ?

— Одиниці — ті, хто потрапив раніше і кого ми доліковуємо. У лікарнях селищ Верховини та Заболотова минулого тижня відкрили відділення для хворих на COVID-19. Коронавірусних пацієнтів з сусідніх районів «швидкі» до нас зараз не привозять.

— В коридорах хворі лежать?

— Поки що — ні. Але всі ліжка зайняті. Цими днями нашій лікарні подарували ще два концентратори. Тепер можемо забезпечити киснем 110 пацієнтів одночасно.

— Під час нашої минулої розмови Ви розповідали про важко-хвору жінку з Лючі, 1983 року народження, у якої рівень кисню у крові знизився до позначки 60. У якому стані ця пацієнтка зараз?

— Їй стало трохи легше. Але вона і досі перебуває у реанімації, потребує кисневої терапії.

— У яких населених пунктах району зафіксовано вогнища COVID-19?

— Маємо багато хворих з Уторопів, Косова і приміських сіл. З Яблунівського куща менше — припускаю, що звідти інфікованих везуть у Коломийську лікарню. Зараз виглядає так, що хворіють жителі майже всіх населених пунктів району. З початку епідемії, а вона триває уже рік, ми ще не перебували в такій складній ситуації. Працювати в цих умовах дуже важко. Персонал виснажений. До того ж, лікарі і медсестри також хворіють.

Косівщина знову потрапила у червону зону, карантинні обмеження посилять. Тому хочу попросити жителів району дотримуватися соціальної дистанції, передусім у чергах. Обов’язково носіть медичні маски. Не забувайте часто і ретельно (упродовж 20 секунд), мити руки з милом. Уникайте місць масового скупчення людей. Не приводьте багатолюдних святкувань.

Наша свідома поведінка допоможе розірвати ланцюжок зараження, зменшить кількість хворих. Під час епідемії такого масштабу кожному треба поводитися відповідально, берегти своє і чуже здоров’я.

Розмову вела Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №9, 26.12.2021 року

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