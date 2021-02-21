У Косівській лікарні всі «ковідні ліжка» зайняті

З початку епідемії COVID-19 у районі захворіли 3422 особи, з них 2941 пацієнт одужав, 65 — померли.

— Сьогодні (розмова відбулася у середу, 17 лютого. — Ред.,) у районі дуже складна епідемічна ситуація, — розповіла «Гуцульському краю» заступниця директора Косівської ЦРЛ з медичного обслуговування населення СВІТЛАНА ТОМЕНКО.

— У лікарні немає жодного вільного місця, хоча ми знову відкрили для прийому хворих на COVID-19 відділення гінекології, яке є резервним. Але і цього замало. Додатково встановили ще п’ять ліжок. Думали, що найважче було в листопаді, але зараз ситуація гірша.

Усі 115 «ковідних ліжок» зайняті. У 89-ти пацієнтів Діагноз «коронавірусна інфекція» підтверджений, 26 осіб мають ознаки цієї недуги, але очікують результатів тестів.

Зі 115-ти пацієнтів 71 — потребує кисневої терапії. На щастя, до системи штучної вентиляції легень сьогодні нікого не підключено. Але четверо хворих перебувають у реанімаційному відділенні на терапії, їм подають кисень під вищим тиском.

З початку лютого зафіксовано вісім летальних випадків — померли шестеро жителів Косівського району і двоє — з Верховинського. За період, що минув з часу нашої останньої розмови (4 лютого. — Ред.,) померли четверо наших краян: жінка з Соколівки — 78 років, жінка з Кобаків — 63 роки, чоловік з Рожнова — 79 років і чоловік з Космача — 68 років.

Серед дітей району зафіксовано лише 156 випадків цієї недуги. Зараз на стаціонарному лікуванні перебувають троє. Вони очікують результатів тестів. їхній стан задовільний, ніхто не потребує кисневої терапм. Всього з початку епідемії у стаціонарі було проліковано 19 неповнолітніх.

— Якщо хворих так багато, то чи бувають випадки, коли вони лежать у коридорах? Що буде, якщо кількість ковідних пацієнтів зростатиме і надалі?

— В коридорах, на щастя, ніхто не лежить. Ліжка є для всіх. Зараз у нас перебувають майже 20 хворих з Верховинського району. Була інформація про те, що для хворих на COVID-19 підготують по 50 ліжок у Верховинській і Заболотівській лікарнях. Це допоможе розвантажити Косівську ЦРЛ. Але і наші можливості обмежені. Одночасно можемо надавати кисень лише 108-ми пацієнтам — якраз стільки є кисневих точок і концентраторів.

Тому змушені відпускати додому не до кінця пролікованих людей, якщо вони перестали бути джерелом інфекції, не потребують кисню і почувають себе краще. Просимо їх доліковуватися амбулаторно, під наглядом сімейних лікарів.

Якщо кількість інфікованих зростатиме, доведеться сортувати пацієнтів за ступенем важкості їхнього стану: відправляти лікуватися амбулаторно «легких», а госпіталізувати — лише важкохворих, які не можуть обійтися без кисню.

— Наскільки точною є статистика щодо хворих на COVID-19 у нашому районі?

— Важко сказати. Бувають випадки, коли жителі Косівщини лікуються у Коломийських, Івано-Франківських та інших медичних закладах. Багато людей, передусім молодих, переносять вірус легко або й узагалі без симптомів, тому в лікарню не звертаються. Однак це не заспокоює, бо в легко хворих також є період, коли вони можуть інфікувати інших. Тому я знову проситиму жителів району не ризикувати своїм і чужим здоров’ям. Не можна легковажити. Вірус нікуди не подівся, він залишається з нами.

— Чи пов’язуєте Ви нинішній ковідний сплеск з минулими святами?

— Безперечно. Цикл Різдвяних свят закінчився 19 січня, а вже на початку лютого ми почали реєструвати підвищення захворюваності. До цього призвели і традиційні різдвяні гостювання, і масові святкові заходи, і недотримання карантинних вимог.

З’явилися нові вогнища COVID-19 у Яблунівському та Кутському кущах, в Уторопах, Лючі, Тюдові. Знову наголошу — хворіють сім’ями, а в них же не тільки діти і молодь разом живуть, є ще й немолоді батьки, літні дідусі-бабусі.

Лікарня заповнена хворими вщерть, а в нас проводять масові заходи, дні народження, хрестини, весілля. Чимало людей у магазинах, організаціях, громадському транспорті агресивно реагують на прохання надягнути медичну маску, дотримуватися соціальної дистанції.

Це тривожить. Маємо зрозуміти, що в період епідемії багато залежить від кожного з нас. Тому так важливо виконувати карантинні рекомендації: носити медичні маски, дотримуватися соціальної дистанції, часто мити руки. Для всіх має стати правилом вимога «Захворів — сиди вдома». З’явилися ознаки цієї чи інших вірусних недуг — уникайте зайвих і непотрібних контактів з рідними, знайомими, колегами і випадковими людьми — передусім літнього віку. Нагадаю — один хворий на COVID-19 може заразити двох-трьох осіб, які перебувають біля нього. Дбайте про своє і чуже здоров’я.

Коли верстався номер У четвер, 18 лютого, заступниця директора Косівської ЦРЛ з медичного обслуговування населення Світлана Томенко повідомила, що 17 лютого в лікарню потрапили ще 13 осіб з ознаками COVID-19. Летальних випадків цього дня не було. 17 лютого в Косівську ЦРЛ привезли у важкому стані молоду жінку з Лючі (1983 р.н.). «У неї була сатурація — 60, — повідомила Світлана Іванівна. — На жаль, бувають випадки, коли хворі на коронавірусну інфекцію не звертаються до сімейного лікаря, 7–10 днів займаються самолікуванням, після чого потрапляють у лікарню у дуже важкому стані». 18 лютого, зранку, в лікарні перебували 115 пацієнтів, 75 з них потребували кисневої терапії. Четверо лежали в реанімації, у важкому стані. «Можливо, до вечора когось із них доведеться підключати до апарата штучної вентиляції легень», — висловила тривожне припущення Світлана Іванівна.

Розмову вела Аліса МУДРИЦЬКА.

«Гуцульський край», №8, 19.02.2021 року

Коментарі