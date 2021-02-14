Виділять кошти на «Дзбан»

Регіональна комісія з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, оприлюднила перелік 14-ти проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в Івано-Франківській області у 2021 році.

Серед них є і будівництво культурно-мистецького центру «Дзбан» по вул. Миру в с. Старому Косові.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року у Косові відбулася презентація проекту «Будівництво культурно-мистецького центру «Дзбан». На ній були присутні заступник міністра культури та інформаційної політики України (далі — МКІП) Лариса Петасюк, в.о. генерального директора Директорату книговидання і креативних індустрій МКІП Анастасія Образцова, державний експерт експертної групи з креативних індустрій Директорату книговидання та креативних індустрій МКІП Юлія Федорчук, голова Державного агентства України з питань мистецтв Галина Григоренко, заступник голови Державного агентства розвитку туризму України Кирило Домбровський.

Авторка проекту, майстриня кераміки Марія Гринюк презентувала аудиторії деталі ініціативи. Проект спрямований на розвиток туризму, збереження .культурної спадщини та економічного зростання регіону. Його метою є будівництво культурно-мистецького центру «Дзбан» як сучасного креативно-культурного осередку та символу автентичної культури Гуцульщини. Це буде унікальна і креативна споруда, яка не має аналогів у світі. У центрі заплановано розмістити кілька цікавих локацій — мінікінотеатр, внутрішній відкритий балкон з виставковими нішами, гончарні майстерні та конференцзали.

Цей креативний проект покликаний не тільки зберігати культурну спадщину, а й розширити туристичну привабливість та економічну спроможність краю. «Ми хочемо задіяти широке коло майстрів з інших видів народних ремесел, що розвинуті на території Гуцульщини. Вважаємо, що підхід до неординарного вираження об’єктів культурного спрямування спричинить значне зацікавлення туристів до нашої місцевості, а мешканців — до самовираження», — зазначила Марія Гринюк.

За повідомленням РДА.

«Гуцульський край», №7, 12.02.2021 року

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