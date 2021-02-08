Косівська ЦРЛ уже в громаді міста

Минулого тижня (28 січня) відбулася IV сесія районної ради восьмого скликання, яку вів голова районної ради Зеновій Томащук. У її роботі брали участь депутатка обласної ради Оксана Мельниченко та голова райдержадміністрації Петро Іванишин.

Добрим стартом для плідної роботи сесії був чудовий виступ ансамблю бандуристок «Сонячна струна» Косівської дитячої школи мистецтв під керівництвом Світлани Лозован. Цей прекрасний творчий колектив щирими новорічно-різдвяними вітаннями й колядками подарував гарний настрій усім присутнім у залі.

Депутати на четвертій сесії розглянули 15 питань, що були внесені до порядку денного. Найперше почали з розгляду і ухвалення програм, які є життєво важливими для розвитку району, а саме: комплексної програми «Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Косівському районі на період 2021–2025 років» (доповідав В.Ковалюк — начальник Косівського РВ УДСНС в Івано-Франківській області); програми фінансування мобілізаційних заходів, заходів з підготовки до територіальної оборони, забезпечення ведення військового обліку та обороноздатності регіону на 2021–2025 роки (доповідав В.Зузяк — начальник відділу з питань мобілізаційної, оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами РДА); програми інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території Косівського району на 2021–2025 роки (доповідав В.Кавацюк — голова постійної комісії з питань законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, депутатської та інформаційної діяльності районної ради); програми розвитку туризму в Косівському районі на 2021–2025 роки (доповідав В.Жмендак — начальник відділу інфраструктури, енергетики, туризму та захисту довкілля РДА); районної програми розвитку та фінансової підтримки КНП «Косівська ЦРЛ» на 2021–2025 роки (доповідав Д.Микитюк — директор КНП «Косівська ЦРЛ»).

Обранці дали «добро» на внесення змін до районного бюджету на 2021 рік, про що доповіла начальниця фінансового управління райдержадміністрації Світлана Козак.

Особливої уваги та обговорення депутатської аудиторії потребували комунальні питання. Адже вели мову та прийняли рішення про передачу комунального некомерційного підприємства (КНП) «Косівська центральна районна лікарня», нерухомого та рухомого майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Косівського району — у власність Косівської територіальної громади.

Аналогічне рішення схвалили і про передачу цілісного майнового комплексу КНП «Косівський фтизіопульмонологічний диспансер» — у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області. Простіше кажучи, згідно з чинним законодавством, Косівську ЦРЛ передано Косівській територіальній громаді, а Косівський тубдиспансер — в обласне підпорядкування.

На четверті сесії депутати підтримали звернення до обласної ради щодо сприяння у виділенні коштів на придбання шкільного автобуса для Розтоківського ліцею.

Також схвалено звернення Косівської районної ради до Президента України, Прем’єр-міністра, міністра фінансів, народних депутатів В.Тимофійчука та В.Мокана щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині включення 10 відсотків податку на доходи фізичних осіб до складу доходів районних бюджетів, а також внесення районного бюджету до системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів.

На четвертій сесії районної ради, з ініціативи депутатських груп і фракцій, президії районної ради було встановлено благодійну скриньку для збирання коштів на лікування учасника Революції Гідності, активного і мужнього майданівця Дмитра Малковича з Вижнього Березова — людини, яка до глибини душі віддана ідеї української державності.

Його відвідала вдома група депутатів разом з головою районної ради Зеновієм Томащуком, його заступником Тарасом Фенчуком, головою райдержадміністрації Петром Іванишиним. Від імені депутатського корпусу районної ради, керівництва району вони щиро й тепло привітали Дмитра Малковича з днем народження, побажали йому здоров’я, сили і мужності, витримки, добробуту його родині та вручили грошову допомогу.

Ігор СУСАК.

«Гуцульський край», №6, 5.02.2021 рік

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