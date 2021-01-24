Кисневої терапії потребують 50 відсотків пацієнтів

За період епідемії коронавірусної інфекції в районі на COVID-19 захворіли 2916 осіб, одужали — 2740, померли — 56.

— 21 січня на стаціонарному лікуванні в Косівській ЦРЛ перебуває 51 хворий, — повідомила нашому часопису вчора зранку заступниця директора КНП «Косівська ЦРЛ» з медичного обслуговування населення Світлана ТОМЕНКО. — У 36-ти осіб діагноз COVID-19 підтверджений, щодо трьох пацієнтів є підозра на коронавірусну інфекцію, 12 хворих мають всі клінічні ознаки недуги, але тести показали негативний результат.

Серед хворих є одна дитина річного віку. Всього від початку епідемії на COVID-19 захворіли 235 неповнолітніх жителів району.

28 пацієнтів, які зараз перебувають на стаціонарному лікуванні, потребують кисневої терапії. Це більше 50 відсотків. У реанімаційному відділенні лежать найважчі: двоє хворих з підтвердженим діагнозом і одна особа — з підозрою на COVID-19. Підключених до апарата штучної вентиляції легень — немає.

У Косівській ЦРЛ розгорнуто 110 ліжок для хворих на COVID-19. Наприкінці минулого року ми провели кисень в інфекційне відділення і тепер можемо одночасно надавати кисневу терапію 104-м хворим — за допомогою кисневих точок або кисневих концентраторів.

— Скільки пацієнтів з цією інфекцією приймаєте зараз щодня?

— З початку січня траплялися дні, коли не було жодного хворого, максимальна кількість новоприбулих у січні сягає 5–6 осіб за добу. Часто хворіють сім’ями: дідусь, бабуся, тато, мама, дитина. Вогнищ епідемії немає. Однак останні результати тестування можуть вивести в лідери Рожнів. Вчора ми отримали 11 результатів тестів. Шість із них — позитивні, і всі — з Рожнова.

Нас тішить зменшення кількості хворих, але не заспокоює. Готуємося до можливого спалаху. В січні було багато свят, люди ходили в гості чи приймали гостей, відвідували масові заходи. За даними епідеміологів, у лютому і на початку березня може бути нова хвиля епідемії.

Хочу нагадати землякам, що в країні проходить медична реформа. Кожен громадянин повинен мати свого, сімейного лікаря.

Якщо хтось ще не уклав відповідної декларації, треба це зробити. Бо і обстеження, і лікування зараз мають проходити за електронними направленнями сімейного лікаря. Вони є дійсними для медичних закладів не тільки Косова, а й Коломиї, Івано-Франківська та інших. Ці направлення дають право безкоштовно отримати визначені державою види медичних послуг. Тому людям варто дбати не лише про збереження свого здоров’я, а й про заощадження власних коштів.

— Яким є Ваш прогноз на наступні місяці? Вірус слабшає?

— Важко сказати. Хвороба не дуже передбачувана. Іноді на лікування потрапляють пацієнти молодого віку з важкими ускладненнями. А буває, що люди, яким виповнилося 85–86 років, хворіють легко, в амбулаторних умовах. Спрогнозувати ситуацію взимку ще важче. Адже це період поширення інших сезонних захворювань — грипу, ГРВІ. Тому раджу жителям району не займатися самолікуванням, завжди консультуватися з сімейним лікарем.

Сподіваюся, що з квітня епідемія піде на спад. Хоча, за прогнозами науковців, з коронавірусною інфекцією нам доведеться жити майже весь цей рік. Більш конкретні прогнози можна буде давати лише після проведення масової вакцинації.

Розмову вела Аліса МУДРИЦЬКА.

«Гуцульський край», №4, 22.01.2021 року

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