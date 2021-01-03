Приємний подарунок

30 грудня відбулося урочисте відкриття моста у Шешорах (Під Росохата).

Передостанній день 2020 року жителі Шешорів, особливо ті, що давно чекали на цю споруду, запам’ятають надовго. Раніше через річку була дерев’яна кладка, по якій переходили місцеві жителі, гості й туристи. Адже цей перехід веде до помешкань селян і на полонину Россохата.

На спорудження цього моста ні в місцевому, ні в районному бюджетах коштів не було. З ініціативи колишнього Шешорівського сільського голови В.Якібчука і за підтримки депутатів усіх рівнів, районної влади вдалося корисну ідею втілити у життя. З державного бюджету виділили понад 2 млн грн і міст вдалося спорудити та запустити в експлуатацію.

На урочисту подію зібралися місцеві жителі, колишній сільський голова В.Якібчук, голова РДА П.Іванишин і голова районної ради З.Томащук.

Колишній сільський голова В.Якібчук і голова РДАП.Іванишин розрізали стрічку. Настоятель церкви, отець Ю.Павличко спільно з присутніми помолилися за тих, хто доклав зусилля до будівництва моста і тих, хто буде ним користуватися. Отець Юрій освятив споруду і у своїй промові наголосив, що виконано велику роботу і зроблено добру справу для тих, хто буде користуватися цим мостом і щоб Господь оберігав цю споруду від великої води та інших стихій, щоб він служив людям ще багато, багато років.

Отець Ю.Павличко привітав усіх з Новим роком і Різдвяними святами. Про історію побудови моста розповів колишній сільський голова В.Якібчук. За його трьох каденцій сьогодні відкрито міст. Василь Володимирович звернувся до всіх з подякою за підтримку і розуміння, а також побажав новій місцевій владі плідної праці на благо рідного села і неньки-України.

Голова РДА П.Іванишин і голова районної ради З.Томащук у своїх виступах звернули особливу увагу на те, що тільки в єдності можна творити добрі справи і це дає прекрасні результати. Вони щиро вітали присутніх з цією подією і з прийдешніми святами. До промовців долучився місцевий мешканець, колишній сільський депутат С.Братівник, який також причетний до втілення ідеї з будівництва моста.

Тішаться місцеві жителі, а особливо дітвора, яка двічі на день переходила річку по дерев’яній кладці. Звичайно, це приємна подія не тільки для шешорівчан, а й для районного керівництва, яке також підклало свої плечі. Тепер 34-метровий міст з’єднав два береги, дав можливість вільно долати шлях не тільки до власних осель, а й до пам’яток природи.

Вікторія Кушнірчук

«Гуцульський край», №1–2, 1.01.2021 року

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