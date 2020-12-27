Відтворюємо звичаї і традиції

Важливою складовою українського народознавства є наука про народну творчість — фольклористика, витоки якої сягають сивої давнини, складають і формують специфіку національного менталітету українського народу. Цікаве та багатогранне явище відтворює звичаї і традиції окремих регіонів України, включаючи особливості природнього середовища, характери людей, обрядових дійств того чи іншого краю.

Саме у такому напрямку ведеться робота театрального гуртка «Едельвейс» Косівського РЦДТ: у постійному активному пошуку, досліджуючи нові грані життя і побуту краян. Незалежно від форми заняття чи виду діяльності, постійно відбувається процес реалізації задумів.

Розробка цікавих сценаріїв, спрямованих на вивчення фольклору та звичаїв нашого краю спонукає педагога і дітей до пошукової діяльності. Важливим елементом цього є знаходження необхідного реквізиту, колоритних костюмів і надання їм сучасних рис. Дітям дуже подобаються традиційні образи так як вони їх використовують не тільки на сцені, але й для красивих світлин у різних соціальних мережах.

З року в рік разом з юними театралами проводимо пізнавальні, патріотичні заходи, творчі майстер-класи, колективні творчі справи, квести, спрямовані саме на ознайомлення і вивчення традицій нашого регіону — Гуцульщини. Яскравим прикладом діяльності гуртка є участь у тематичних вечірках «Файне скаканє», «Андріївські вечорниці», «Козацькі розваги», «Гуцульське весілля», іграх-квестах «Великодні забави», «Різдвяні зустрічі», «Розколяда», переберії «Меланки», «На святого Миколая творча іскорка палає», «Весна прийшла», «Вишиванка наша, ну хіба не диво?!», конкурсах патріотичної пісні, фольклорних, пісенних і танцювальних конкурсах різних рівнів тощо.

Особливістю всіх дійств, які проводять у закладі, є гумор та позитивний настрій, адже педагоги-позашкільники не тільки працьовиті і творчі, але й веселі.

Беззаперечно, хотілося б згадати нещодавню фольклорну виставу «Веселі вечорниці» з нагоди вшанування Андрія Першопокликаного, у якій лише працівники закладу стали на деякий час справжніми акторами-аматорами й характерно грали ролі на театральній сцені! Здійснилася мрія багатьох керівників гуртків, (і моя в першу чергу), які мали змогу передати побут, вірування, традиції повсякденного життя гуцулів на сцені закладу позашкільної освіти, незважаючи на складний період і карантинні обмеження!

Основний акцент вистави був спрямований на вивчення українських народних пісень, які для сучасної молоді, на жаль, є маловідомими і стають «неформатом». Результат не забарився чекати: керівники заспівали пісень, показали зразок добрих відносин у сім’ї, способи примирення та виходу із різних побутових ситуацій, прояви щирості та простоти у спілкуванні.

Так, власним прикладом, ми показуємо наскільки є важливим збереження традицій і їх відтворення. Діти ж, наслідуючи нас, теж вкладають немало своєї праці, адже, вони мають постійно перед собою завдання — це пошук і запис нових пісень, розповідей старожилів та втілення їх на сценічному дійстві.

Гуцульщина — це унікальний, мальовничий куточок нашої країни. Яскрава, колоритна етнічна гілка української нації. Тут збереглася багата, напрочуд яскрава і самобутня матеріальна і духовна культура гуцулів. З давніх-давен вважається, що саме Гуцульщина є центром народної творчості та фольклору в Україні. Адже саме тут найповніше збереглися прадавні ремесла, традиції, звичаї, які передаються з покоління у покоління і тому вони невмирущі!

Надія Кіт,

керівник театральної студії «Едельвейс».

«Гуцульський край», №52, 25.12.2020 року

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