У добру путь, Рожнівська громадо!

Перша сесія восьмого демократичного скликання новообраного депутатського складу Рожнівської сільської ради ОТГ збіглася в часі з Днем місцевого самоврядування. Отож, перші і головні акценти, на які звернули увагу народні обранці — тепер вони місцева влада: голова, депутати сільської ради та її виконком.

Тепер це їхня компетенція, щоб в ОТГ злагоджено працювали освіта, медицина, надавали необхідні соціальні та адміністративні послуги. А це також — дороги, освітлення, благоустрій, забудова і також — безпека. Саме влада громади має заробляти і залучати на це кошти, І буде нести за все відповідальність. Дасть Бог, Рожнівська ОТГ буде серед кращих, спроможних громад та ефективно здійснюватиме управління своєю територією.

Для успішної роботи, звичайно ж, потрібні люди — лідери, ентузіасти, готові діяти в нових умовах рішуче і відповідально. То хто вони, ті обранці, яким довірили управління виборці Рожнівської ОТГ, і як пройшла перша сесія новообраного складу громади?

Є визначені законом перші кроки, з яких за певною процедурою розпочинає роботу перша сесія новообраного складу громади. Найперше — визнання повноважень.

До слова запросили голову територіальної виборчої комісії Ярофтея Михайловича Гавриша, який відкрив сесію, повідомив, що в її роботі беруть участь керівники установ і організацій, які розміщені на території ОТГ, а далі зазначив наступне: «Як усім відомо, 25 жовтня 2020 року відбулися перші вибори депутатів Рожнівської сільської ради і вибори голови об’єднаної територіальної громади. У них взяли участь 3496 осіб, що становить 37 процентів виборців, які мешкають у громаді. Але навіть цей низький показник є одним з кращих у районі.

Я хочу відзначити, що під час підготовки до проведення виборів було надано значну методичну допомогу діючим дотепер керівництвом ОТГ, а саме: головою громади Сергієм Радишем, його заступниками Мирославом Погрибенником і Романом Матейчуком. Приємно повідомити, що це відзначило всеукраїнське громадське об’єднання «Опора». «Опора» провела підсумкову зустріч усіх голів комісій у місті Косові і дуже гарно було сказано саме про нашу комісію, що її роботу було добре організовано, висвітлено, і ніяких претензій у виборців не було.

Хочу також відзначити добру роботу членів сільської територіальної виборчої комісії та всіх членів дільничних комісій, їхню злагодженість, компетентність. Сьогодні сільська територіальна виборча комісія скликала першу сесію восьмого демократичного скликання, тому вважаю сесію відкритою».

Прозвучав Державний Гімн України. Доповідач продовжив свій виступ, зазначивши, що на сесію прибув 21 депутат з 22-х обраних. Далі, за процедурою, підтвердив повноваження депутатів: «Згідно з постановою територіальної виборчої комісії №209 від 28.10. 2020 року «Про підсумки голосування з виборів депутатів Рожнівської сільської ради та виборів голови об’єднаної територіальної громади» сільська виборча комісія постановляє:

Визнати обраними депутатів Рожнівської сільської ради ОТГ в кількості 22 осіб. А саме: Крутофіст Володимир Омелянович, Погрибенник Мирослав Васильович, Пучко Володимир Васильович, Голюк Тарас Михайлович, Атаманюк Василь Васильович, Пугальський Володимир Оттович, Никифоряк Микола Михайлович. Матейчук Роман Степанович, Захарук Олександра Юріївна, Мацко Василь Омелянович, Розвадовський Микола Петрович, Розвадовська Валентина Михайлівна, Семчишин Андрій Михайлович, Будзуляк Василь Петрович, Будзуляк Володимир Михайлович, Сенчук Петро Васильович, Строїч Олександр Васильович, Церковнюк Ярослав Никифорович, Сенчук Вікторія Вікторівна, Радиш Віталій Васильович, Рибарук Володимир Васильович, Кабин Петро Святославович.

Визнати обраним головою Рожнівської ОТГ Радиша Сергія Васильовича, який набрав більшість голосів під час голосування — 2031. Керуючись статтями 219 та 280, 281 та 282 Виборчого кодексу України, повідомлення про результати виборів депутатів та голови Рожнівської сільської ради було оприлюднено 5 листопада в засобах масової інформації. Всі присутні депутати в 20-денний термін після оприлюднення результатів виборів були зареєстровані. Згідно із законом у двотижневий термін після реєстрації ми зобов’язані провести сесію. І ми це нині робимо. Ми вклалися у визначений термін».

Далі відбулося вручення депутатам посвідчень. Депутати склали присягу працювати на благо громади і України, гідно представляти виборців, обстоювати їхні права і свободи. Зобов’язалися дотримуватися Конституції України, законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади.

Вручено посвідчення також голові ОТГ Сергієві Васильовичу Радишу. Він також склав присягу посадової особи органів місцевого самоврядування, зобов’язавшись сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, працювати в правовому полі.

Далі до слова запросили отця Петра, який сказав: «Слава Ісусу Христу! Шановний пане голово, новообрані депутати. В цей урочистий день хочу вас привітати зі святом місцевого самоврядування і з початком роботи в новій іпостасі. Народ вам довірив управління нашою Рожнівською ОТГ. Нехай ваша праця буде на славу Божу, для добра нашого краю, нашого села та всіх тих сіл, які входять до Рожнівської сільської ради ОТГ. Нехай Боже благословення зійде на кожного з вас, хай Господь благословить ваші сім’ї, ваші родини.

Бажаю вам усім здоров’я. То Господь вас вибрав через вибір людей і покликав на це служіння. Ми всі покликані Богом робити добро, хай буде благословенна кожна добра справа. Пам’ятайте, що добро повертається удесятеро і сторицею. Ми побачимо плоди добра. А зараз ми всі встанемо і разом помолимося за нашу громаду, за наших депутатів, за нашого голову, щоб Господь давав сили і здоров’я, мудрість працювати на благо громади. Хай кожна громада процвітає, тоді наша Україна буде сильною і могутньою, якої ми прагнемо». Після молитви священник окропив усіх свяченою водою.

На сесії також обрали заступників голови ОТГ: Мирослава Васильовича Погрибенника та Романа Степановича Матейчука, а секретарем сільської ради обрали Олександру Юріївну Захарук.

Щедрими на вітальні слова та побажання були аматори сцени, які цього урочистого дня подарували присутнім гарні пісні, танці, створивши святковий настрій.

Отож, у добру путь, громадо! Тебе чекають великі справи.

Назар Кравчук

«Гуцульський край», №51, 18.12.2020 року

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