Перше засідання постійної депутатської комісії

У середу відбулося перше засідання постійної депутатської комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту, яке вів голова комісії Іван Слижук. У ній взяли участь голова районної ради З.Томащук, його заступник Т.Фенчук, директори КНП «Косівська ЦРЛ» і КНП «Кутська міська лікарня» — Д.Микитюк, І.Грабовецький та лікарка-інфекціоністка, голова профспілкової організації Т.Левін. Члени комісії обрали заступника голови Д.Бейсюка і секретаря В.Глушка.

На порядок денний винесли вісім основних питань і різне. Члени комісії обговорили звіти про виконання фінансових планів КНП «Косівська ЦРЛ» і КНП «Кутська міська лікарня» за третій квартал цього року, внесли зміни до них та затвердили фінансові плани цих двох медичних закладів на 2021 рік. Присутні жваво обговорювали всі питання порядку денного. На свої запитання отримали вичерпні відповіді.

Голова профспілкової організації Т.Левін наголосила на необхідності страхування медичних працівників на 2021 рік. З цього приводу вирішили подати на другу сесію звернення до народного депутата, обласних депутатів, меценатів про фінансову підтримку. За результатами розгляду питань підготували проекти рішень на другу сесію районної ради.

Вікторія Кушнірчук.

«Гуцульський край», №51, 18.12.2020 року

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