У районній раді створили депутатські фракції

На другому пленарному засіданні першої сесії районної ради восьмого скликання, що відбулося минулого тижня, політичні парти, які зайшли до районної ради, оголосили про створення депутатських фракцій. У місцевому парламенті їх — вісім.

Найбільш чисельною фракцією є ПП «За майбутнє», до якої входять дев’ять депутатів. По шість представників мають фракції ВО «Свобода» та ПП «Європейська Солідарність». У депутатських фракціях ВО «Батьківщина» та ПП «Слуга народу» є по чотири мандати. А ПП «Платформа громад», ПП «Народний Рух України», ПП «Удар» Віталія Кличка нараховують по три депутати у своїх фракціях.

На сесії привели у відповідність до вимог законодавства державної реєстрації назву Косівської районної ради. Тепер офіційне найменування органу місцевого самоврядування «Косівська районна рада Івано-Франківської області».

На другому пленарному засіданні депутати обирали заступника голови районної ради. На цю посаду голова районної ради Зеновій Томащук запропонував кандидатуру депутата кількох скликань Івана Слижука. Участь у голосуванні брали усі 36 присутніх обранців (двоє депутатів не були на сесії). Проте вибори виявилися безрезультатними, бо голоси розділилися таким чином: 17 — за, 17 — проти, два бюлетні визнали недійсними, оскільки позначку поставили поза умовним квадратом.

На сесії затвердили склад восьми постійних комісій районної ради. Також внесли зміни та доповнення до комплексної програми «Здоров’я населення Прикарпаття 2013–2020 роки». Доповнення пов’язані з соціальним захистом медичних працівників. До вказаної Програми збільшили загальний обсяг фінансування на 50 тисяч гривень.

Заступник директора КНП «Косівська ЦРЛ» Світлана Томенко доповіла депутатській аудиторії про заходи, які адміністрація комунального некомерційного підприємства розробила та має намір впроваджувати щодо страхування медичних працівників Косівської центральної районної лікарні, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19.

Перша сесія Косівської районної ради восьмого скликання ще продовжить свою роботу.

Ігор СУСАК

«Гуцульський край», №50, 11.12.2020 року

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