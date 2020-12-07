Якщо не буде компромісу, люди від своєї позиції не відступлять

Минулого тижня відбулася перша сесія Косівської об’єднаної територіальної громади, на якій за поданням голови Юрія Плосконоса було затверджено кандидатури старост.

З цього приводу виникла конфліктна ситуація. Частина яворівської громади не задоволена старостою — В.Копильчук. Тому люди вийшли на акцію протесту перекривши проїзд транспорту.

Очільник Косівської ОТГ зустрівся з протестувальниками, але зустріч вийшла не на їхню користь. Яворівчани у понеділок зібралися біля адмінбудинку сільської ради, а пізніше у Будинку культури, очікуючи Ю.Плосконоса. У прямому ефірі Валерій Дмитрович звернувся до голови ОТГ із запитанням: чому його немає на зустрічі. Колишній голова наголосив, що він не претендує на цю посаду, але люди не хочуть В.Копильчук, мотивуючи тим, що вона не справиться зі своїми обов’язками та багато іншого.

Валерій Дмитрович зауважив, що голові ОТГ було запропоновано затвердити на посаду старости когось іншого. Виступаючі звернули увагу на те, що їхнє село знають далеко за межами області та України. І вони хочуть щоб з повагою до них ставились. Тут живуть і працюють талановиті люди.

Протестувальники зауважили, що і в кожній хаті, і в кожному селі є свої проблеми, але вони вирішуються. За час каденції В.Коцелівського було багато зроблено і посаду старости має займати людина з досвідом. Виступаючі наголошували, що якщо не буде компромісу, то люди від своєї позиції не відступлять. У наступні дні вони знову збиралися біля приміщення сільської ради.

Вікторія КУШНІРЧУК.

«Гуцульський край», 4.12.2020 року, №49

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