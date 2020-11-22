«За правду, честь і гідність»

21 листопада в Україні відзначали День Гідності та Свободи. Урочистий захід з цієї нагоди відбувся у районному Будинку культури.

Кожного року на майдані Незалежності м. Косова цього осіннього дня збиралась чисельна громада. Люди запалювали свічки, молилися і живими квітами вшановували Героїв Небесної Сотні. Минулого тижня, через дощову погоду, захід провели у районному Будинку культури. У залі були учасники Революції Гідності, представники влади, духовенства.

Тужлива мелодія, як і самі слова пісні «Плине кача» відтворювали трагізм подій семирічної давності. Бо, навіть у страшному сні, ніхто не міг уявити скільки болю і сліз принесуть нам 2013–2014 роки. Саме 21 листопада 2013-го у Києві на майдані Незалежності розпочався протест проти згортання тодішнім керівництвом держави процесу підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. Міліція жорстоко розігнала мирний протест, який переріс у Революцію Гідності. Далі були барикади, шини і… майдан залитий кров’ю.

Втрачені сини стали Героями, котрі не вмирають. Ми, не маємо забувати про це.

Священники о. Роман Іванюлик і о. Іван Близнюк провели поминальну панахиду за загиблими Героями Небесної Сотні, учасниками АТО, ООС.

Віче-пам’яті приурочене Дню Гідності та Свободи розпочалося і завершилося виконанням Державного Гімну України. І, звичайно, хочеться висловити слова вдячності працівникам районного Будинку культури, зокрема режисерці Оксані Шкрібляк, ведучій заходу Марині Шушельницькій, звукооператору Степанові Білику, адміністратору Ігореві Приймаку, виконавцям патріотичних пісень Софії Кашевко, Михайлові Строїчу, Сергієві Подоляку за гарно проведений захід під назвою «За правду, честь і гідність», який поєднав згадку про тих, хто загинув на Майдані за наше європейське майбутнє з атмосферою святковості.

Ігор СУСАК.

«Гуцульський край», №48, 27.11.2020 року

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