Як вберегтися від шахраїв

Найчастішими шахрайськими схемами є телефонні дзвінки, операції з банківськими картками та покупки товарів через Інтернет.

1. Шахрайства, пов’язані з покупками через мережу Інтернет.

Низька ціна товару, необхідні повна або часткова передоплата, одразу повинна насторожити покупця. Така схема шахрайства є найпоширенішою. Продавець виставляє низьку ціну, але просить обов’язкову передоплату, повну або часткову, відмовляється від оплати у відділенні служби доставки. У таких випадках покупець, оплативши товар, його частину чи вартість доставки досить часто залишається з нічим.

Основне правило покупок в інтернеті — передоплату вносити тільки перевіреним продавцям, з іншими — оплачуйте товар після отримання. Скористайтеся послугами післяплати або так званої «захищеної оплати». Будьте обачними. Не дайте себе ошукати і не дозволяйте пройдисвітам збагатитися за ваш рахунок!

2. Шахрайства, пов’язані з продажами через мережу Інтернет.

Продаючи товар через Інтернет, за допомогою бірж оголошень також можливо стати жертвою шахрая. Під приводом оплати вашого товару шахрай буде намагатися дізнатися усі дані вашої платіжної картки, за допомогою яких зможе зняти гроші з вашого рахунка. Щоб вберегти себе від збитків, необхідно запам’ятати наступні прості правила:

для оплати на вашу картку достатньо знати номер з 16 цифр, в жодному разі не повідомляйте термін дії картки та CVV код (знаходиться на зворотній стороні картки);

для оплати на вашу картку не потрібно отримувати жодних SMS-повідомлень чи підходити до банкомату, не повідомляйте шахраям дані з SMS-повідомлень, які надходять на вашу картку, та не проводьте жодних операцій у банкоматі на їхню вимогу.

3. Схема «Псевдобанківські працівники».

Якщо вам зателефонували і представились працівником банку чи надіслали повідомлення з проханням повідомити свій пін-код чи активізувати картку, то ні в якому разі не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, пін-код або смс-код.

Пам’ятайте, що працівники банку не мають права уточнювати особисті дані у телефонному режимі. Зберігайте спокій, зателефонуйте на офіційну гарячу лінію банку задля уточнення інформації.

4. Схема «Ваш родич — у біді».

Якщо телефонують з повідомленням, що ваші близькі, родичі чи знайомі потрапили у лихо або їх затримала поліція, і вимагають кошти для вирішення проблеми, то ніколи не перераховуйте гроші на вимогу невідомих осіб. Перевірте, де знаходяться рідні та зателефонуйте одразу ж до поліції за номером «102».

5. Інтернет-жебрацтво.

В Інтернеті можуть з’явитися оголошення від благодійних організацій, притулків, батьків з проханням про матеріальну допомогу на лікування хворим дітям. Шахраї можуть вигадувати історії про хвороби, ілюструючи фотографії чужих дітей, або створювати оголошення-дублери реальних благодійних організацій, які є точною копією справжнього, змінюються тільки реквізити для перерахування грошей.

Для того, щоб не потрапити на гачок і не віддати свої гроші в руки шахраїв, передзвоніть в зазначену організацію, уточніть номер розрахункового рахунка або відвідайте її особисто. Переконайтеся в достовірності розміщеної інформації, з’ясуйте всі подробиці справи, а потім вже вирішуйте — передавати гроші чи ні.

6. «Ви виграли цінний приз».

В соціальних мережах розповсюджений такий вид шахрайства як «фейкові» розіграші з цінними призами. Вам може прийти повідомлення, що ви стали призером розіграшу, в якому є цінний приз, який ви можете отримати буквально зараз. Проте необхідно оплатити невелику суму за доставку, митне оформлення, комісію тощо. Сума оплати, зазвичай, незначна — значно менша вартості призу, проте здійснивши передоплату, жодного призу ви не отримаєте.

Шахрайство — відрізняється здатністю швидко змінювати форми прояву і проникати практично в усі сфери соціального життя.

Як вберегтися від шахраїв:

ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють;

зробіть «паузу», якщо потенційний шахрай повідомляє, що сталося щось погане з вашими рідними;

не панікуйте. Зверніться до близьких за порадою або просто розкажіть про ситуацію, що сталася. Шахраї використовують психологічні техніки та прийоми для маніпуляції;

не поспішайте виконувати вказівки незнайомих людей;

не перераховуйте кошти на чужі карткові рахунки;

не впускайте незнайомців до помешкань;

вимагайте пред’явити документи, якщо до вас прийшли і представляються працівниками держустанов.

Пам’ятайте, запорука вашої безпеки — обережність, пильність та уважність. Якщо ви стали жертвою шахраїв, — телефонуйте до поліції за номером «102».

Косівський ВП ГУНП.

«Гуцульський край», №46, 13.11.2020 року

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