По вірі нашій дасться нам

Свої життєві історії мають не лише люди. У неділю, 8 листопада, в широкому колі високоповажних гостей і за участі місцевих парафіян урочисто відзначили 150-літній ювілей храму Димитрія Солунського Мироточивого в селі Рибному.

Півторастолітня історія служіння Богові і людям — це вчорашнє і сьогодення, поєднані молитвою, вірою, непростими часами змін влади, періодів гоніння церкви та винищення священнослужителів і торжества правди нинішнього часу. Люди вірять, що всі ці шляхи і випробування їм допомагає долати мученик віри Димитрій Солунський, на честь якого колись був споруджений храм і нині, величаво оновлений, він продовжує горнути до себе християн, які люблять і служать Господеві.

У цей день храмового свята в селі відбулося святочне архиєрейське богослужіння, яке очолив Митрополит Галицький Кир Андрій, керуючий Івано-Франківською єпархією ПЦУ. Владиці співслужили: Кир Павло, Єпископ Коломийський, намісник Спасо-Преображенського Угорницького чоловічого монастиря, вікарій Івано-Франківської Єпархії; митрофорний протоієрей о.Дмитро Коцаба, настоятель храму Преображення Господнього та храму Покрови Пресвятої Богородиці с.Старих Кутів; скитоначальник Свято-Покровського скита с. Кобаків Спасо-Преображенського Угорницького чоловічого монастиря ігумен Ювеналій (Зінченко); митрофорний протоієрей о.Михайло Матіїшин, настоятель храму св.Архистратига Михаїла с.Микитинців; митрофорний протоієрей о.Михайло Будзан, настоятель храму св.Володимира Великого с-ща Кутів; митрофорний протоієрей о.Василь Тимчук, настоятель храму св.Архистратига Михаїла с. Розтоків; митрофорний протоієрей о.Павло Слободян, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, храму св. Архистратига Михаїла с. Рожнова та храму св. Миколая Чудотворця с. Кобаків; о.Іван Голомеджук, настоятель храму Воздвиження Чесного Хреста с. Кобаків; протоієрей о.Роман Голомеджук, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці с. Слобідки; ієрей Юліан Тимчук і запрошене духовенство — митрофорний протоієрей Микола Белей, митрофорний протоієрей Василь Дем’яник.

Також була низка подій, які супроводжувалися вітаннями та високими церковними відзнаками.

Серед першого — вручення митри отцю Іванові Голомеджуку, настоятелю храму Воздвиження Чесного Хреста с. Кобаків. Ось що сказав Митрополит Кир Андрій під час цієї церемонії: «Кожний із нас, живучи тут, на землі, хоче нагороди. І той школяр, який вивчив урок та чекає, щоб була добра оцінка, і той спортсмен, який життя своє присвячує, щоб здобути перемогу в змаганнях. Є земні нагороди, а є вічна нагорода, яку дав Спаситель. Він говорив своїм учням: радійте і веселіться, щоби ваші імена були написані на небесах.

Несучи старанно свою службу, також хочемо пошани від церковного навчання, священників. І сьогодні маємо приємність вручити вам, отче, церковну нагороду — митру, яку ми планували вручити до Пасхи, але так події склалися, що маємо ковід-карантин. То користаємо нагодою, що тут, в Рибному, храмовий день. Вручаємо цю нагороду як своєрідний аванс. Ви, молоді священники, продовжуєте те діло старшого покоління, несучи Слово Боже вже в умовах незалежної Української держави, а особливо ви, отець Роман Голомеджук, адже закінчили Духовну академію нашої Української автокефальної церкви і сьогодні це вже є помісна церква, в якій все більше сестер — православних церков світу.

Тож хай ця нагорода буде знаком уваги церковно-началія до вас, а особливо від нашого предстоятеля Блаженнішого Епіфанія. Він зглянувся на моє прохання і благословив вас, щоб ви вже в Кобаках послужили. Не пасує, щоб такий молодий священник був без митри. Маємо в Кобаках чудове молитовне місце — Скит (Здвижин), де священноначальником є отець-ігумен Ювеналій, якого ви знаєте (є він тут присутній серед нас). Завжди Кобаки допомагають у молитовному відродженні цієї духовної святині, тієї свічки, яка, я думаю, колись розгориться могутнім полум’ям, буде монастир і на Косівщині. І будуть паломники приходити туди не тільки раз у місяць, але кожноденно. Але на все це є промисел Божий.

Тож нехай милосердний Господь благословить вас на всіх стежинах священничого життя, Матір Божа нехай впеленає в свою благодать, охороняє, а святий великомученик Димитрій, в храмі якого ви отримуєте цю нагороду, послужить вам прикладом тої твердої віри, яку мав він. Якщо будуть спокуси у вашому житті, щоб ви завжди твердо стояли. Ось ці старші священники в 90-х роках інколи не знали, що з того буде, але вони вистояли, пережили ті непрості часи, і сьогодні, дякуючи Богу, ми можемо тішитися, що Україна має вільну помісну православну церкву.

Наш Блаженніший Епіфаній сьогодні в Стамбулі, там будуть висвячувати єпископа предстоятелі Вселенського Патріарха і є делегація від нашої церкви на чолі з Митрополитом Олександром Драбинком. Тому це радісні події, отче Михайле, для вас сьогодні як батька, бо ви бачите, що виріс син. Він для вас завжди залишиться маленьким Ромчиком, але він є священник і, як казав Владика, щаслива та мати, що породила тебе. Сьогодні це ваше родинне свято».

Серцевиною храмового свята був ювілей храму і почитання мученика віри Димитрія Солунського, на честь якого він був побудований.

Високопреосвященніший владика висловив слова подяки отцю Михайлові та парафіянам за багаторічну сумлінну працю у розбудові храму. Також з благословення Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнішого Митрополита Епіфанія, Митрополит Андрій нагородив громаду Благословенною Митрополичою Грамотою, а настоятелю вручив орден Святого Архистратига Михаїла II ступеня, за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та побожним народом і з нагоди 30-річчя пастирського служіння на парафії.

Преосвященний Кир Павло, Єпископ Коломийський, привітав парафіян і усіх присутніх з величною подією та подарував до храму ікону Пресвятої Богородиці Угорницької, а о. Дмитра Коцабу нагородив відзнакою Угорницької обителі — орденом Прп. Іова Княгиницького II ступеня з нагоди іменин.

Такий же орден отримав о. Роман Голомеджук парох с. Слобідки — за багаторічну співпрацю і допомогу обителі. Також вручив Єпархіальні церковні відзнаки:

орден Вмч. Юрія Переможця II ступеня — Радишу Сергію Васильовичу — голові Рожнівської сільської ради ОТГ;

орден Ап. Андрія Первозванного І ступеня — Фазану Іванові Васильовичу — парафіянину-жертводавцю, заслуженому лікарю України;

орден Св. Миколая Чудотворця II ступеня — Федорчаку Олексієві Степановичу — парафіянину-меценату;

орден Св. Володимира Великого II ступеня — Ватричу Петрові Петровичу — дякові храму;

орден Покрови Пресвятої Богородиці II ступеня — Клапцуняк Анні Дмитрівні — скарбниці храму;

благословенними грамотами за жертовну працю і заслуги перед Церквою та Україною нагороджені:

Погрибенник Мирослав Васильович — заступник голови Рожнівської сільської ради ОТГ, Марчук Дмитро Филимонович — в.о. старости с. Рибного, братство, сестринство, хористи та численні парафіяни храму Великомученика Димитрія с.Рибного.

Назар Кравчук. Фото автора.

(Закінчення — у наступному номері).

«Гуцульський край», №46, 13.11.2020 року

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