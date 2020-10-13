13 жовтня 1990 року було засновано газету «Гуцульський край»

Шановні працівники редакції газети «Гуцульський край»!

Щиросердечно вітаємо вас з ювілеєм — 30-річчям від дня заснування!

Вік для газети — поважний, особливо сьогодні, коли засоби масової інформації з’являються і зникають так швидко, що часом не залишають по собі жодної згадки. Тож можна з упевненістю стверджувати, що сьогодні газета «Гуцульський край» — це не лише засіб інформування жителів району про перебіг важливих подій, але й справжній літописець його історії.

Багато років, щотижня, ви робите новий запис в особистий щоденник Косівського району. За часи існування «Гуцульський край» пройшов великий і тернистий шлях, з номера в номер карбуючи історію становлення й розвитку району. Змінювалися обсяги, поліграфічне оформлення, теми публікацій. Але приємно відзначити, що незмінним залишається одне: газета завжди була і є близькою читачеві, їй довіряють, її читають, вона розповідає про головні події, про людей, які прославляють наш район. Вона вчить патріотизму, небайдужості, щирості і відданості рідній Косівщині та Україні.

Бажаємо колективу редакції газети «Гуцульський край» творчих успіхів, поповнення читацької аудиторії, міцного здоров’я, особистого щастя, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проектів і наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики. Божого благословення вам за вашу працю задля відстоювання інтересів громади, розквіту Косівщини та України!

Голова районної ради Павло Ванджурак.

Голова райдержадміністрації Петро Іванишин.

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