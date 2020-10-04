Обласна рада звернулася до ЦВК з приводу роз’яснень процедури

Голосування на місцевих виборах

Депутати обласної ради звернулися до голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка з проханням посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян, у тому числі шляхом виготовлення відеороликів презентаційних матеріалів, трансляцій у ЗМІ, які би наочно демонстрували виборцям процедуру заповнення бюлетенів для голосування, передбачену новим виборчим законодавством в Україні. Відповідне рішення обласна рада прийняла 25 вересня 2020 року.

«Однією з особливостей цих виборів є те, що голосування у територіальних громадах з кількістю виборців 10 тисяч і більше буде відбуватися за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій. Більшість громадян не розуміють новацій нинішнього виборчого законодавства та яким чином здійснювати свій вибір, що призведе до непорозумінь під час голосування, знизить ефективність роботи дільничних виборчих комісій під час голосування та підрахунку голосів і, як наслідок, поставить під сумнів результати волевиявлення громадян у цілому», — йдеться у зверненні.

Соціологічні дослідження показують, що лише приблизно 10% опитаних респондентів знають, яким чином голосувати і заповнювати бюлетені.

«Виборцеві в бюлетені спочатку потрібно знайти партію, відзначити її, а потім, якщо людина хоче впливати на розстановку кадрів у цій партії, то знайти в списку кандидатів від партії людину, і її номер в іншому віконечку обвести в трафареті. Я думаю, що більшість людей похилого віку, прийшовши на дільниці, в кращому разі, якщо вони запам’ятали, що треба обрати номер кандидата, то просто прописом напишуть номер у віконечку, не обводячи правильно по трафарету.

І от питання: комісія зарахує чи не зарахує такі голоси? Чи такий бюлетень вважатиметься зіпсованим? А таких бюлетенів може бути більше половини. Бо в нас найдисциплінованіші виборці — це люди старшого віку», — акцентував голова обласної ради Олександр Сич.

За повідомленням обласної ради.

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