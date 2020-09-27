Збережемо лікарню

Космач — найбільше село не тільки в області, а й в Україні.

Тут живуть і трудяться прекрасні люди. Витвори мистецтва славляться на весь світ, особливо вишивка і писанки. У Космачі є чимало талановитих митців, які свої вміння передають молодому поколінню. Сюди вабило туристів, тільки дороги були погані. Зараз тут дорога і мости європейського значення. З кожним роком у Космачі все більше розвивається туризм.

Але є проблема, і яка болюча для космачан — загроза закриття лікарні, яка повноцінно функціонувала ще в минулому столітті.

Декілька років тому закрили пологове відділення. Породіллі змушені їхати з віддалених присілків у Косів, Коломию та Івано-Франківськ. Національна служба здоров’я не має коштів на обладнання, яке потрібне для повсякденного користування лікарів, щоб правильно встановити діагноз.

Доґаздувалися до того, що було надбане роками, буде зруйновано, а космачани за першою медичною допомогою будуть змушені звертатися до району та області. Ще раніше обговорювалося, щоб місцеві жителі, меценати, кандидати у депутати та заможні громадяни допомогли хоч трохи коштами, щоб придбати необхідне обладнання. Але ця ідея залишилася поза увагою, як кажуть у народі: з миру по нитці — і бідному сорочка. Небайдужа родина Юрія Микитовича Семчука перейнялася цією проблемою і вирішила зробити свій внесок. Подарувала для стаціонару і старшої медсестри комп’ютер і ноутбук. Це крок, який вартий наслідування.

Якби місцеві жителі і ті, кому небайдужа доля села, особливо — лікарні, зібрали кошти і придбали один із медичних апаратів, вже би була надія, що цей медичний заклад не закриють. Він життєво важливий не тільки для теперішніх мешканців, а й майбутніх поколінь.

Вікторія Кушнірчук.

«Гуцульський край», №39, 25.09.2020 року

Коментарі