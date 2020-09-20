Оберігають найбільший скарб Карпат

Кожне посаджене, дбайливо вирощене та збережене лісівниками дерево — це, без перебільшення, цінний вклад у зелену скарбницю Косівщини, дарунок майбутнім поколінням, справжня ціна якого визначається через десятки років, тому, що ліс — це частина нашого життя, фактор який відчутно впливає на екологічний стан навколишнього середовища і на наше здоров’я.

Першочерговим за своєю значимістю й еквівалентністю є питання лісовідновлення, створення лісових насаджень, покращення їх якісного складу і продуктивності.

ДП «Кутське лісове господарство» 1 липня цього року відсвяткувало Своє 25-ліття, адже саме 1.07.1995 р. почав свою діяльність Кутський лісгосп. Очолив підприємство тодішній директор Василь Дмитрович Дмитрук. Створеному лісгоспу було передано 23 тис. га. лісового фонду. На кінець 1995 року на підприємстві вже працювало більше 200 людей. У 1996-му було розпочато будівництво лісопильного цеху в с-щі Яблунові, а також організовано нижній склад з сортування лісопродукції. В тому ж році розпочали реконструкцію другого поверху адмінбудівлі, де створили нових сім кабінетів для адмінпрацівників. У 2000 році в лісгоспі було зайнято вже більше 300 працівників.

ДП «Кутське ЛГ» — є одним із найбільших наповнювачів бюджету району. За 2019 рік сплатили до бюджету усіх рівнів 4334000 гривень. На підприємстві мають роботу 105 працівників. Основне із завдань ДП «Кутського лісового господарства» — ефективне ведення лісового господарства, збереження і примноження лісу.

Перед підприємством поставлено важливе завдання — забезпечення деревиною місцевого населення, шкіл, лікарень та інших соціальних сфер. У зв’язку з подорожчанням ціни на газ зросла потреба в дров’яній деревині. Тому підприємство здійснює заходи для своєчасного забезпечення деревиною. До початку опалювального сезону, було розроблено пільгові ціни на деревину для високогірних населених пунктів.

Лісівники підприємства впроваджують нові природозберігаючі технології при розробці лісосік, які максимально забезпечують природне поновлення. Навесні посаджено 6 га. культур та залишено 19 га. під природне поновлення.

ДП «Кутське ЛГ» за 2019 рік зрубало 12,97 тис. куб. м деревини, що становить 16,8% річного приросту. Розроблено програму про перехід від суцільного до вибіркового способу проведення рубок. Більшу частину деревини, отриманої після рубок, підприємство залишає для потреб населення, інша — іде на забезпечення в деревині плитних підприємств і на виконання аукціонних зобов’язань. Зараз проводимо інтенсивну роботу над оновленням матеріально-технічної бази підприємства та відновлення нижнього складу з переробкою деревини. Це, в свою чергу, дасть нові робочі місця та збільшить надходження коштів до бюджету району.

Підприємство також дбає про розвиток туристичної мережі на території лісового фонду. Колектив прокладає нові туристичні маршрути та облаштовує місця відпочинку на території Яблунівського, Косівського, Берегівського, Космацького та Кутського лісництв. Започатковано маркування GPS-трекером.

Прикладом цього є новий туристичний об’єкт на території Косівського лісництва «Криївка-Музей» в с.Пістині, де здійснено масштабну роботу з благоустрою території завдяки співпраці лісгоспу, Пістинської громади та районної влади. Об’єкт має сполучення з маршрутами (Стежками вояків УПА) в населені пункти с. Микитинців, с. Соколівки. Це рекреаційне місце відвідують туристи з різних областей і країн. Недавно там побували з офіційним візитом делегації з Канади та Сполучених Штатів Америки, які були приємно вражені побаченим на цьому об’єкті.

Вперше було проведено на території «Криївки-Музею» літнє дитяче таборування, де з дітьми нашого району проводили патріотичне та екологічне виховання. Водночас розробляємо проекти з розширення туристичного об’єкта, а також створення умов для здорового активного відпочинку різних вікових категорій дітей. Зокрема, зараз у квадраті Косівського лісництва на території Пістинської сільської ради за співпраці органу місцевого самоврядування та влади відкрито дворівневий мотузковий парк. Там також розробляють додатковий рівень для дітей з обмеженими можливостями, що дасть поштовх для активного відпочинку молоді нашого району. До 14 жовтня плануємо відкрити «Криївку Кичери» у кВ.12 Косівського лісництва.

У серпні також було пророблено масштабну роботу з благоустрою двох рекреаційних об’єктів, зокрема на території Березівського лісництва встановлено комплексне місце відпочинку з усіма зручностями та на території Косівського — до 420-ої річниці побудови найстарішої церкви Гуцульщини «Успіння Пресвятої Богородиці» було проведено реконструкцію перил вздовж Хресної дороги, яка проходить через кВ.11 лісництва, а також облаштування цілющого джерела «Іванова Криничка» і встановлено банери з фото та документальними матеріалами.

Одним із важливих напрямків діяльності ДП «Кутське ЛГ» — це еколого-патріотичне виховання молоді. На базі підприємства працюють два шкільні лісництва (Пістинське та Яблунівське). Вихованці Пістинського шкільного лісництва неодноразово посідали призові місця на обласних зльотах шкільних лісництв, представляли область на всеукраїнських конкурсах і їхні науково-дослідні роботи були відзначені на державному рівні. На базі Пістинської ЗОШ І—IIІ ст. було проведено обласний семінар шкільних лісництв, адже це шкільне лісництво є прикладом для інших. Тут біля школи діє модель базового розсадника, де діти власноруч займаються висіванням насіння, черенкуванням, доглядом за сіянцями та саджанцями.

При школі відкрито сучасний кабінет лісівництва, який обладнали стендами, макетами та наглядною агітацією на лісівничо-екологічну тематику. Завдяки співпраці між школою та лісгоспом є результат у екологічному вихованні молоді, адже молодь це наше майбутнє і наше завдання, як лісівників так і педагогів — прищепити любов і бережне ставлення до природи, повернути довіру до лісової галузі, яка є однією із основних галузей нашої держави.

Приємним є той факт, що за останні два роки вихованці Пістинського шкільного лісництва продовжили навчання в фахових лісогосподарських вузах. Позитивним є те, що передається турботливе ставлення до збереження лісу з покоління в покоління. На нашому підприємстві працюють династії лісівників, зокрема три покоління Пліхтяків. Бо не одне покоління лісівників потрібне для того, щоб виростити спілі насадження лісу, адже це довготривалий процес, який потребує фахового, всебічного підходу.

Проблемою у лісовій галузі є те, що приходять і випадкові люди, які дискредитують цілу систему лісового господарства. За період нового керівництва лісгоспу за недобросовісну роботу та систематичне невиконання своїх посадових обов’язків дирекція звільнила з роботи трьох лісничих і вісім майстрів лісу. Адміністрація також працює над тим, щоб придбати техніку для ремонту доріг, адже більша їх частина знаходиться у важкому стані для експлуатації, деякі з них є туристичними маршрутами на різні об’єкти. Підприємство стикнулося з глобальним висиханням смереки та ялиці. За допомогою ми звернулися до науковців Львівського лісотехнічного університету, зокрема до професора М.І.Сороки.

Спільно з працівниками лісгоспу було взято зразки хвої, деревини, лісової підстилки та відправлено за кордон для встановлення причини всихання ялиці, адже на території нашої країни зробити такі дослідження неможливо. Торік до вирішення проблеми всихання ялиці було залучено професора з Києва п. Гольчука. За результатами досліджень було встановлено, що причиною висихання є рак водянка, який проявляється через рік після посушливого літа і який за короткий період часу призводить до висихання. Зараз розробляють заходи щодо попередження та реагування на цю хворобу.

Проведено наукове дослідження та встановлено причину вітровалів бука, адже цьому видові не притаманне явище вітровалів, оскільки бук має змішану кореневу систему, яка забезпечує надійне його втримання в ґрунті. Через багаторічну діяльність трутовиків центральний корінь відмирає, дерево ослаблюється і піддається впливу зовнішніх несприятливих факторів. Тому проводять детальний аналіз впливу трутовиків для того, щоб запобігти поширенню цієї хвороби, адже бук є другою за поширеністю породою в Карпатах. Працюємо також над збереженням і відтворенням фауни. Проводимо роботу з оновлення та створення нових біотехнічних споруд.

Працівники лісгоспу докладають усіх зусиль щодо ліквідації наслідків червневої стихії.

Шановні колеги-лісівники та ветерани лісової галузі! Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем лісівника. Жити для майбутнього давно стало сенсом нашого життя. Адже головними завданнями лісівників завжди будуть створення, охорона та захист лісових насаджень. Тому щороку ви висаджуєте мільйони сіянців та саджанців. Це про вас Максим Рильський написав такі натхненні рядки: Той, хто любить паростки кленові І діброви молоді ростить, Той достойний людської любові, Бо живе й працює для століть!

А. Ониськів,

т.в.о. директора ДП «Кутське ЛГ».

«Гуцульський край», №38, 18.09.2020 року

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