З коронавірусом доведеться жити до весни

9 вересня у Косівській центральній районній лікарні перебували 82 хворих з ознаками коронавірусної інфекції. З них лише один приїхав з Верховинського району, решта — жителі Косівщини. У 42-х пацієнтів діагноз підтверджено. 31 особа очікує результатів ПЛР-досліджень. У 9-ти хворих він не підтвердився, але вони мають всі клінічні ознаки COVID-19, перебувають у досить важкому стані і тому лікуються в умовах стаціонару. 24 пацієнти є киснево залежними. 23 з них використовують кисневі маски та концентратори. Одну особу підключено до апарата ШВЛ. У реанімаційному відділенні 9 вересня перебували семеро осіб. Про це нашому часопису повідомила заступник директора КНП «Косівська ЦРЛ» з медичного обслуговування населення Світлана Томенко.

— Зараз бачимо тенденцію до зменшення кількості госпіталізованих, тому поки що немає потреби відкривати для хворих на COVID-19 додаткові відділення, — розповіла Світлана Іванівна. — Але надіятися на те, що хворих стане менше, не варто.

Почалася осінь, і ми готуємося до зростання кількості гострих респіраторних вірусних інфекцій, появи сезонного грипу. Нас непокоїть, як ці хвороби взаємодіятимуть із COVID-19. Прогнозуємо гіршу ситуацію, ніж зараз. Тому хочу закликати усіх, особливо тих, хто належить до групи ризику, хто має багато соціальних контактів, прищепитися від грипу. Це не захистить вас від коронавірусної інфекції, але убереже від грипу та його важких ускладнень, полегшить навантаження на медичну систему в осінньо-зимово-весняний період. Вакцина від грипу з’явиться у продажу в аптечній мережі наприкінці вересня.

— Що каже досвід медичних працівників: вірус слабшає чи, навпаки, не втрачає своєї сили?

— Можливо, трішки пом’якшилися клінічні прояви, порівняно з тими, які були у березні та квітні, — відповідає Світлана Томенко. — Ми вже багато знаємо про цю хворобу, набули досвіду її лікування. Але причин для самозаспокоєння немає. За найбільш оптимістичними прогнозами, вакцина проти COVID-19 з’явиться у масовому і доступному для всіх продажу не раніше березня наступного року.

Нам ще не один місяць доведеться жити і боротися з цим вірусом. Тому люди мають зрозуміти, що вимоги виконувати карантинні правила — це не примха влади чи медиків, а життєва необхідність. Треба надалі дотримуватися соціальної дистанції, часто мити руки, носити в громадських місцях медичну маску — не під носом, не на бороді, не на руці, а правильно. Це дає свій результат, що би там не говорили скептики.

Звичайно, є різні думки щодо цього вірусу, життєві ситуації. Буває так, що в одній сім’ї хтось захворів на COVID-19, а інші — ні. І люди відразу роблять висновки: «Це вигадки медиків, не такий уже й страшний коронавірус». Без сумніву, ті, хто задихаються від браку кисню, думають інакше.

Незважаючи на різні думки і ставлення, маємо бути відповідальними насамперед перед собою і перед людьми, з якими контактуємо. Одягаючи маску, ми захищаємо не тільки себе, а й оточуючих. Це дуже прості заходи, але вони справді допомагають зменшити кількість інфікованих. З цим вірусом нам доведеться співіснувати ще принаймні пів року, це точно. А всі оці масові заходи, забави, вечірки, весілля аж ніяк не сприяють пом’якшенню епідемічної ситуації у районі.

— На старті нового навчального року хочу запитати: як переносять коронавірусну інфекцію діти та освітяни?

— З початку епідемії лабораторно підтвердили COVID-19 у 34-х дітей з Косівщини. З них лише семеро лікувалися стаціонарно, перебували в стані середнього ступеня важкості, мали гарячку, катаральні прояви. Вони не лежали у реанімаційному відділенні, не потребували кисню. Усіх успішно пролікували і виписали додому. Сьогодні у Косівській ЦРЛ немає неповнолітніх з підтвердженим ковідом. А педагоги є. Вони хворіють, як і всі дорослі. Перебіг недуги залежить від віку та супутніх захворювань пацієнта, — пояснює Світлана Іванівна.

Розмову вела Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №37, 11.09.2020 року

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