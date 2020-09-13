День пам’яті Героїв

Новітня історія вносить в український календар нові дати, які для кожного українця мають бути пам’ятними і святими. До них належить і 29 серпня, коли ми відзначаємо День пам’яті Героїв. Саме у цей день 2014 року під Іловайськом Україна втратила найбільшу кількість своїх синів у війні з російським агресором. Загинули 220 військових, 40 — зникли безвісти, а 13 і до цього часу залишаються у полоні.

Цьогоріч, 29 серпня, біля Старокосівської школи зібралися представники громадськості, щоб вшанувати пам’ять героїв, передусім нашого краянина — Олексія Васильовича Лепкалюка. Під час проведення антитерористичної операції у селі Георгіївці під Луганськом він, стрілець 24 добровольчого батальйону «Ай дар», загинув смертю героя.

Указом Президента України №360 від 28.06.2015 року його посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.

У цей жалобний день о. Іван Близнюк відправив панахиду за Олексія Васильовича Лепкалюка та всіх загиблих за Україну героїв. Перед присутніми виступили мама Олексія Васильовича — Марія Павлівна та син героя Василь.

До слова запросили учасника АТО М.М.Лаюка та Вербовецького сільського голову І.І.Сусака. Під час заходу патріотичні пісні виконав вокальний ансамбль «Едельвейс» під керівництвом В.Вольського.

День пам’яті Героїв підготувала і провела Г.Риптик.

Ярослав Тимофійчук.

«Гуцульський край», №36, 4.09.2020 року

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