Не треба допомагати вірусу заражати людей

У середу, 19 серпня, у Косівській ЦРЛ на стаціонарному лікуванні перебувала 101 особа з пневмоніями. Усі — жителі нашого району. У 45-ти хворих діагноз COVID-19 було підтверджено. 56 пацієнтів чекали результатів своїх тестів.

«Впродовж липня і серпня ситуація ускладнилася, особливо це стосується останніх двох тижнів, — розповідає директор КНП «Косівська ЦРЛ» Дмитро Микитюк. — Щодня до нас потрапляють 10–12 і навіть 17 жителів району з симптомами коронавірусної інфекції. На стаціонарне лікування приймаємо хворих у важкому або середньої важкості стані. Ті, у кого пневмонії не виявили, лікуються амбулаторно».

Дмитро Микитюк повідомив, що зранку 19 серпня у реанімаційному відділі було 13 хворих, з яких 10 перебували у важкому стані і мали діагноз COVID-19. «Одну особу підключено до апарата штучної вентиляції легень, ще одну — до СіПАП, так званої кисневої маски (СіПАП — невеликий компресор, який подає постійний потік повітря під певним тиском у дихальні шляхи людини через гнучку трубку і герметичну носову маску. Він не дозволяє дихальним шляхам змикатися і блокувати надходження в організм кисню. — Вікіпедія). Сьогодні у стаціонарі перебувають 26 киснево залежних пацієнтів. По три тонни кисню витрачаємо щотижня. Минулої неділі, увечері, привезли дві діжки кисню, завтра (у четвер. — Ред.) знову привеземо», — інформує директор Косівської ЦРЛ.

Зараз хворі на коронавірусну інфекцію перебувають лише в інфекційному відділі, терапевтичному корпусі, відділах екстреної медичної допомоги і реанімації.

За кілька минулих днів померли три пацієнти. «Вони мали похилий вік і супутню патологію, — пояснив Дмитро Микитюк. — Спостереження за такими хворими показали, що люди, які мають зрілий і літній вік, проблеми із серцево-судинною системою, цукровий діабет і ожиріння, переносять цю недугу дуже важко».

Дмитро Михайлович каже, що на стаціонарному лікуванні пацієнт, який має коронавірусну пневмонію, перебуває у середньому 14–20 днів, тоді як під час звичного для нас сезонного грипу хворіють 5–6 днів, максимум і нечасто — 10 діб.

Питаю: «Що зараз потрібно медикам Косівської ЦРЛ?».

«Засоби індивідуального захисту маємо, але їх треба постійно поновлювати — багато використовуємо, — каже Дмитро Микитюк і переходить до теми, яка (це відчувається) дуже його болить. — Від імені своїх колег прошу жителів району нарешті усвідомити рівень епідемічної загрози і не нехтувати правилами карантину. Не треба допомагати вірусу уражати щоразу більше людей.

Так, життя продовжується, воно мусить бути. Але якби ми всі були свідомими, дотримувалися заходів безпеки: носили медичні маски, дезінфікували руки у магазинах і громадському транспорті, не проводили масових заходів і не брали в них участі, то хворих на COVID-19 у нашій лікарні було би набагато менше. Я в цьому переконаний. На жаль, більшість людей не вірять в існування коронавірусу, пишуть про це в Інтернеті різні небилиці. Це дуже ображає медиків. Це ображає людей, які перехворіли. Той, хто задихався і не міг жити без кисню, не буде розповідати про COVID-19 усіляку єрунду».

Питаю Дмитра Микитюка: «Якби кілька таких «невіруючих» прийшли до вас у своїх захисних костюмах, масках і рукавичках і попросили показати їм, що зараз відбувається у відділеннях, де лежать хворі на COVID-19, ви провели би для них показову «екскурсію»?».

«Це неможливо, — заявляє директор Косівської ЦРЛ. — Законодавство забороняє розголошувати персональну інформацію про кожного пацієнта: їхні імена та прізвища, місце роботи, стан здоров’я, діагнози (йдеться не тільки про COVID-19, а про всі хвороби)».

Дмитро Михайлович має рацію. Не можна показувати усім цікавим охочим важкохворих людей, як звірів у зоопарку. Говоримо з Дмитром Михайловичем і про те, що більшість наших краян, які мали коронавірусну інфекцію, приховують цей факт, бояться неадекватної реакції знайомих і сусідів.

«Це правда, — підтверджує Дмитро Микитюк. — Багато хто вважає таких осіб мало не прокаженими, заразними. Тому ті, хто одужав або легко хворів, не розголошують цього».

Дмитро Михайлович каже, що з початку епідемії медики працюють у дуже напруженому режимі: «Виникають кадрові проблеми, бо чимало наших колег входять до групи ризику: мають зрілий і передпенсійний вік, супутні захворювання, отже, щодня ризикують самі тяжко захворіти на COVID-19 (майже 40 працівників Косівської ЦРЛ вже перенесли цю недугу). Не кожен може у захисному костюмі і масці працювати цілий робочий день, особливо у спеку. Всі медики вже дуже виснажені — і фізично, і психічно, і морально. Ви собі не уявляєте, як вони хочуть відпочити», — каже Дмитро Микитюк.

Аліса Мудрицька

«Гуцульський край», №34, 21.08.2020 року

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