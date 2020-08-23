Парламент ухвалив закон, який значно посилює відповідальність за навмисне пошкодження телекомунікаційних мереж та обладнання

Закон ухвалений за основу в першому читанні. Також депутати проголосували за скорочену подальшу процедуру розгляду — термін подачі правок до другого читання скорочено до 7 днів.

Відтепер зловмисникам загрожуватимуть великі штрафи і навіть тюремні терміни.

За незначні пошкодження, що не призвели до припинення надання послуг, порушник каратиметься невеликим штрафом — від 1700 грн до 3400 грн.

Але, якщо завдяки діям зловмисників послуги припинилися, то порушники можуть опинитись за ґратами:

За перше порушення — штраф від 17 000 грн до 51 000 грн або обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

За повторне порушення або за попередньою змовою групою осіб, або загальноне-безпечним способом — позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Якщо пошкодження завдали майнову шкоду у великих розмірах (понад 51 000 грн) або спричинили тяжкі наслідки — позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Тяжкі наслідки — це припинення надання телекомунікаційних послуг на об’єкти критичної інфраструктури, заклади охорони здоров’я, правоохоронним органам, органам державної влади, частинам пожежної охорони, підрозділам Збройних сил України, іншим стратегічно важливим об’єктам для функціонування економіки, національної безпеки держави та суспільства.

Зауважимо, що прийняття цього закону було довгоочікуваним. Над ним працювали багато експертів галузі та депутати парламенту декількох скликань.

Чому Мінцифри підтримує цей закон?

Крадіжки та навмисне пошкодження телекомунікаційного обладнання дуже поширені в Україні. У період з 2015 — 2019 роки було зафіксовано понад 122 тисячі випадків крадіжок та пошкоджень телекомунікаційних об’єктів. Цього року ситуація не змінилася. Усі пам’ятають масштабну пожежу, яка сталася на Хрещатику у Києві і призвела до знищення телекомунікаційних ліній.

Однією з причин ситуації щодо збільшення випадків злочинів, направлених на пошкодження, руйнування складових телекомунікаційної мережі є неспіврозмірність наслідків з покаранням, яке може бути застосовано до зловмисників.

Зрозуміло, що від цього страждає бізнес операторів. Але ця ситуація має й більш серйозні наслідки: неможливість виклику екстрених служб (101,102,103) в критичні моменти, і, як наслідок — реальні та потенційні людські жертви; порушення бізнес-процесів внаслідок відсутності зв’язку; збої в координації системи державного управління; неможливість сповіщення та координації дій населення під час пандемії.

Мінцифри цілком підтримує цей закон. І висловлює свою вдячність комітету ВР з питань цифрової трансформації та парламенту в цілому.

За повідомленням Косівської РДА.

«Гуцульський край», №33, 14.08.2020 року

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