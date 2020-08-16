«Князя роси» читатимуть польською

В Івано-Франківському видавництві «Місто НВ» вийшла друком книжка поезій лауреата Шевченківської премії, нашого краянина Тараса Мельничука «Князь роси» у перекладі на польську мову. Це перший переклад на європейську мову творів Тараса Мельничука.

Переклад створений у рамках українсько-польського проекту письменниці, есеїстки, перекладачки, голови Івано-Франківської .обласної організації НСПУ Світлани Бреславської та поета, перекладача, голови Нижньосілезького відділення Спілки письменників Польщі Казімєжа Бурната.

«Ідея виникла у листопаді минулого року на XI літературному фестивалі «Покрова» імені Тараса Мельничука, що відбувся в Івано-Франківську. Його лауреатом став письменник, головний редактор «Буковинського журналу» Мирослав Лазарук, який тепер є членом Івано-Франківської обласної організації. Під час вручення панові Мирославу диплома і особливої відзнаки — сирного коника — у своєму виступі лауреат зазначив, що твори Тараса Мельничука не перекладені на жодну з європейських мов.

У мене відразу виникла думка, що ми з Казімєжом Бурнатом можемо втілити чудову ідею — перекласти польською мовою книжку «Князь роси», за яку Тарас Мельничук 1992 року отримав Шевченківську премію. Оскільки наша організація вже має великий досвід співпраці з Нижньосілезьким відділенням Спілки письменників і, зокрема, з його головою — Казімєжом Бурнатом, то пан Казімєж охоче погодився на такий проект», — розповіла Світлана Бреславська.

Впродовж пів року спільно працювали над проектом — повністю переклали від першого до останнього вірша, а їх 146.

Вихід книжки хотіли приурочити до 25-ліття від дня смерті автора — 29 березня 1995 року, і вона мала бути презентована на Всеукраїнському літературному фестивалі «Князь роси» імені Тараса Мельничука у Чернівцях, а також у Хотині та Коломиї. Карантин відклав ці плани на невизначений термін. Усе ж переклад готуються презентувати українському читачеві цієї осені.

Газета «Галичина».

«Гуцульський край», №33, 14.08.2020 року

Коментарі