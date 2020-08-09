Молебень на могилі іспанської графині Марії де Феретті

Прекрасної недільної сонячної днини у Текучі люди поспішали на урочисте богослужіння. Храм Пресвятої Трійці зібрав не тільки місцевих прихожан, а й жителів з навколишніх сіл, навіть — з області.

Після урочистої відправи, на якій вручали пам’ятні медалі із зображенням храму Пресвятої Трійці і портрета Марії де Феретті меценатам, активістам, депутатові обласної ради Дмитрові Дзвінчуку і представникам ЗМІ, священнослужителі з навколишніх сіл, Коломийщини, Надвірнянщини, Долинщини відправили молебень на могилі графині Марії Доротеї Анни Терези Мастай де Феретті і її сина Івана, а також окропили свяченою водою.

Півтора року тому з ініціативи отця Василя Бойчука та парафіяльної громади почали відновлювати забуті могили, до яких належала й могила Марії де Феретті. Кожного року сюди приїжджають нащадки славного роду, щоб поклонитися прахові своїх предків. У 2010 році Текучу відвідав принц Іспанії.

На відправі був один із нащадків Стрельбицьких Степан Оробець — режисер, який з командою в цьому році розпочав зйомки фільму у Карпатах, і закінчити його планує в Іспанії. Він тішиться, що є далеким родичем Івана Стрельбицького і наголошує, що історія кохання іспанської графині і молодого галичанина варта уваги і наслідування. Отець Василь Бойчук і депутат обласної ради Дмитро Дзвінчук розповіли про те, як потрапила іспанська графиня до цього гуцульського села.

Це історія кохання 200-річної давнини. Іван Стрельбицький з Галичини служив у польському легіоні і коли військо ввійшло до Іспанії, його поранили. Там Івана доглядали місцеві жителі, серед яких була Марія де Феретті. До речі, брат Марії де Феретті пізніше був папою Римським Пієм IX. Вони покохали одне одного, але благословення від батька Марії не отримали, він позбавив її спадщини.

Але Іван Стрельбицький не був з бідного роду. Вони одружилися і в них народився син Іван. Пізніше з невідомих причин Марія де Феретті разом з сином переїхали до Галичини. Після смерті чоловіка вона сама виховувала хлопця, який згодом вивчився на священника. Доля їх закинула до Текучі, де парохом 28 років був молодший Іван Стрельбицький. За його ініціативи та завдячуючи організаторським здібностям, спільно з парафіянами збудували дзвіницю. Поспілкувавшись з місцевими жителями, я дізналася, що вони знають інші версії історії цього кохання.

Розповідають, що місцеві жителі тепло прийняли родину Стрельбицьких, з покоління в покоління передають історію великого і чистого кохання іспанської графині і галичанина. Отець Василь Бойчук наголосив, що Марія де Феретті та її син поховані на почесному місці, біля церкви. Це унікальна могила, хрест якої — витесаний з каменю. Його залишили без змін, тільки оновили надгробок.

Після молебню настоятель Космацької УГКЦ Ігор Андрейчук зачитав вірш Дмитра Павличка про перебування Марії де Феретті у Текучі. Також з промовами виступили й інші священнослужителі та отець Василь Струк — завідувач сектору культури, національностей і релігій Косівської РДА.

Це був надзвичайний захід, адже у спільній молитві об’єдналися дві конфесії УПЦ та УГКЦ — це крок до єднання і взаєморозуміння.

Вікторія КУШНІРЧУК.

«Гуцульський край», №32, 7.08.2020 року

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