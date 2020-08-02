Коронавірус «виходить з берегів»

COVID-19 продовжує верховодити у світі та Україні. 29 липня за кількістю виявлених хворих Івано-Франківщина займала п’ятий рядок згори — після Львівської, Рівненської, Чернівецької і Закарпатської областей.

«Впродовж останніх двох місяців ситуація на Косівщині складна і напружена, — підтвердив тривожну тенденцію директор КНП «Косівська ЦРЛ» Дмитро Микитюк. — Починаючи з другої половини червня, у нашій лікарні перебувають одночасно від 90 до 115 хворих. Щодня приймаємо 6–7 нових пацієнтів.

Для додаткових ліжок вивільнили гінекологічне відділення. Якщо хворих стане більше, доведеться розміщати їх у педіатричному відділі. Як ви розумієте, дітей, які матимуть не коронавірусну інфекцію, а іншу недугу, у нього не прийматимуть.

Сьогодні (розмова відбулася 29 липня. — Ред.) на стаціонарному лікуванні у нашій лікарні перебувають 92 особи. У кожного хворого є клінічні ознаки COVID-19, передусім пневмонії. У 37-ми з них підтверджено наявність в організмі коронавірусної інфекції. Четверо хворих — у важкому стані, лежать у реанімації, у двох з них позитивний результат на COVID-19. Двоє потребують кисню. Використовуємо його постійно і багато, тепер нам кисень привозять зі Львова двічі на тиждень.

Решта сьогоднішніх пацієнтів (55 осіб) чекають результатів ПЛР-тестів. Це може тривати 10 днів, а то й два тижні.

Лабораторний центр не може швидко впоратися з таким великим навантаженням. До того ж, ПЛР-тести не гарантують стовідсоткової точності результату. Наш профільний міністр заявив, що похибка усіх проведених аналізів може становити до 25 відсотків. Тому і трапляються випадки, коли клінічна картина має всі ознаки COVID-19, у хворого всередині літа — двостороння пневмонія, а тест не виявляє вірусу в організмі.

Люди цього не розуміють, легковажать заходами особистої і чужої безпеки, продовжують робити весілля, хрестини, ходять без масок. У соціальних мережах пишуть, що ніякого коронавірусу немає, що його вигадали, що лікарі дописують неіснуючих хворих, щоб держава їм за це давала великі відсотки до зарплати. Ну що на це скажеш? Хай би ці скептики прийшли до нас у реанімаційне або інше відділення, де лежать хворі на пневмонію, і подивилися на їхній стан, на працю медиків. Тоді би змінили своє ставлення до цієї хвороби кардинально. На жаль, живемо в такий період, коли кожен собі коментує цю ситуацію, як хоче. Люди починають усвідомлювати небезпеку лише тоді, коли захворіють самі або хтось із їхніх рідних», — сумно прокоментував сьогодення директор Косівської ЦРЛ.

Дмитро Микитюк повідомив, що був період, коли кількість хворих на коронавірусну інфекцію у лікарняній статистиці збільшувалася за рахунок жителів Верховинського району. Однак протягом останніх тижнів палати почали заповнювати здебільшого наші краяни. Тому Косівська ЦРЛ зараз припинила приймати хворих на COVID-19 з сусіднього району, бо не вистачає місць для своїх жителів. Верховинців у лікарні залишилося лише троє. Нових жертв коронавірусної інфекції з цього району тепер відправляють на лікування у Коломию та Городенку.

— Прокоментуйте, будь ласка, нещодавню протестну акцію працівників Косівської ЦРЛ щодо недоплати їм так званих коронавірусних відсотків.

— Мої колеги вимагають виплати трьохсот відсотків, але в постанові Кабміну чітко вказано — до 300, — пояснив директор КНП «Косівська ЦРЛ». — Виходячи з тієї кількості працівників, яких ми задіяли для лікування хворих на COVID-19, і суми коштів, що надійшла від Національної служби здоров’я, вистачило на виплату лише 200%. В грошовому еквіваленті наші медсестри, наприклад, отримали не менше, ніж їхні коломийські колеги. А у нас до зарплат ще й доплачують 25% «гірських».

— Літо — пора відпусток. Медики, задіяні в лікуванні хворих на COVID-19, зможуть відпочити цього року? — питаю Дмитра Микитюка.

— Я вам скажу чесно: ми всі вже виснажилися, бо п’ять місяців перебуваємо в центрі епідемії. Наші працівники хочуть відпочити — фізично і психологічно. З розумінням ставимося до цього, почергово відпускаємо їх у відпустки, — пояснив Дмитро Михайлович.

— Раніше фахівці говорили про те, що епідемія поширюватиметься кількома хвилями, під час кожної досягатиме піку, потім тривалий час буде так зване плато, після якого недуга йтиме на спад. Тепер епідеміологи стверджують, що епідемія буде масштабною і затяжною.

— Я також усім говорю: це — надовго, — переконаний Дмитро Микитюк. — Нам треба навчитися жити з цим вірусом, адаптуватися до нього. Не вірю, що він зникне навіть до кінця року. Виглядає так, що перейде і в наступний. Тому не можна втрачати пильності та обережності. Необхідно дотримуватися рекомендацій епідеміологів та інфекціоністів: соціальної дистанції, носити медичні маски в громадських місцях, часто і ретельно мити руки. Я розумію, що людям треба одружуватися і дітей хрестити. Але треба обмежити кількість учасників цих дійств, як цього вимагають карантинні правила, — наголосив директор КНП «Косівська ЦРЛ».

Аліса МУДРИЦЬКА.

«Гуцульський край», №31, 31.07.2020 року

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