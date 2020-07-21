Поширення COVID-19 на Косівщині
21 Липня, 2020 | Коментувати | Переглядів: 6
- 9 липня зареєстровано 4 нових випадки захворювання: у жителів м. Косова, с-ща Кутів, сіл Вербовця і Рожнова.
- 10–12 липня виявили 12 вих випадків недуги: у жителів м. Косова, селищ Кутів і Яблунова, сіл Яворова і Соколівки.
- 13 липня зафіксовано 8 нових випадків: у жителів сіл Рожнова (5 осіб), Рибного, Слобідки, Старого Косова.
- 14 липня виявили 4 нових випадків: у жителів м. Косова, сіл Рожнова, Кобаків, Середнього Березова.
- 15 липня зареєстровано 14 нових випадків: у жителів м. Косова, с-ща Кутів, сіл Рожнова, Вербовця.
Всього з початку епідемії на Косівщині виявили 175 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них: 77 осіб було госпіталізовано, 22 особи перебувають на самоізоляції вдома, 72 особи одужали і 4 особи померли.
За повідомленням РДА.
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