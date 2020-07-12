Обговорили колективне звернення

3 липня у районній раді відбулося обговорення колективного звернення КНП «Косівська центральна районна лікарня» щодо розподілу відсоткової надбавки на лікування хворих на COVID-19.

В обговоренні взяли участь: голова районної ради Павло Ванджурак, його заступник Володимир Петричук, голова постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту Іван Слижук, начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради Любов Грималюк, завідувач сектору з питань правової роботи, запобігання і виявлення корупції РДА Руслана Гаврищук, заступник директора КНП «Косівська ЦРЛ» Світлана Томенко, юрисконсульт КНП «Косівська ЦРЛ» Оксана Кохнікевич, голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури і духовного розвитку Тарас Фенчук.

Розглянули колективне звернення КНП «Косівська ЦРЛ» щодо розподілу відсоткової надбавки на лікування хворих на COVID-19, яку передбачено в Постанові Кабінету Міністрів України №331 від 24 квітня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного

обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона0вірусом та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам».

За повідомленням районної ради.

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