Про комплексну послугу ID-14

Паспорт і реєстраційний номер платника податків — за один візит до міграційної служби.

Таку комплексну послугу ID-14 стали надавати у Косівському РВ УДМС відвідувачам, які виявили бажання оформити паспорт громадянина України у вигляді ID-картки вперше з одночасним присвоєнням реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду). Докладніше про нововведення розповість начальник районного відділу управління державної міграційної служби України в Івано-Франківській області П.М.Баранський.

— Отримати комплексну послугу ID-14 у підрозділі міграційної служби мають можливість молоді люди, яким виповнилося 14 років і які раніше не отримували довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Запуск такої послуги дозволить зменшити кількість візитів громадян до державних органів і заощадить їхній власний час, оскільки відтепер відпадає необхідність відвідування Центру обслуговування платників податків для написання заяви та отримання довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Послуга з оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки вперше з одночасним присвоєнням реєстраційного номера облікової картки платника податків надається безкоштовно.

Під час карантину комплексну послугу ID-14 можна отримати за місцем звернення, після завершення карантину — за місцем реєстрації місця проживання.

Для отримання послуги потрібно мати з собою: свідоцтво про народження; довідку про реєстрацію місця проживання; документи, що посвідчують особу одного з батьків.

— Петре Миколайовичу, а що таке паспорт у смартфоні?

— Справді, маємо ще добрі новини — Уряд ухвалив постанову про електронні паспорти у застосунку «Дія». Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

Паспорт у смартфоні дозволить не носити з собою ID-картки, ми оцифрували закордонний біометричний паспорт, який так само посвідчує особу. Він надає такі ж права і можливості, як і паперовий, що діє всередині країни. Кількість українців із закордонними біометричними паспортами значно перевищує чисельність власників ID-карток. Це означає, що більше громадян зможуть користуватися е-паспортом для посвідчення своєї особи.

— А в якому режимі працює райвідділ УДМС, адже ваша установа належить до найбільш відвідуваних?

— З 26 травня, тобто після карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією «COVID-19», усі територіальні підрозділи міграційної служби області відновили роботу з обслуговування громадян за звичним графіком. Але певні обмеження збереглися щодо порядку прийому громадян, відповідно до якого забезпечуються умови дотримання безпечної відстані між людьми, перебування у приміщеннях у захисних медичних масках, дезинфікування рук відповідними засобами.

Записав Ігор Сусак.

«Гуцульський край», №26, 26.06.2020 року

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