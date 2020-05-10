Стартувала передплатна кампанія на II півріччя 2020 року

16 квітня Укрпошта розпочала передплату на газети і журнали на II півріччя 2020 року за друкованими каталогами.

Терміни проведення передплатної кампанії:

на видання загальнодержавної сфери розповсюдження — до 16 червня 2020 року;

на видання, що включені до «Каталогу видань зарубіжних країн на II півріччя 2020 року», — до 4 червня 2020 року;

на місцеві видання (обласні, міські, районні) — до 26 червня 2020 року.

Передплату з поточних місяців 2020 року приймають:

на видання загальнодержавної сфери розповсюдження — до 10 числа включно, кожного місяця, що передує передплатному;

на місцеві видання — до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.

Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях або скористатися власним сервісом Укрпошти

«Он-лайн передплата» на сайті www.ukrposhta.ua (на видання загальнодержавної сфери розповсюдження та зарубіжні видання).

Це дуже зручно і актуально саме зараз, у період карантину, оскільки оформити передплату можна не виходячи з дому, розрахуватися платіжною карткою, за часом це займає лише 3–5 хвилин.

Укрпошта.

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