Якщо хворітимуть діти

Коронавірусну інфекцію виявили у трьох дітей з нашого району. Дякувати Богу, вона проходить легко, маленькі пацієнти лікуються вдома — амбулаторно.

Поки що коронавірусної пневмонії у неповнолітніх жителів Косівщини та Верховинщини не було. Однак і про зниження темпів поширення COVID-19 не йдеться. Тому ми запитали завідувача дитячим відділенням анестезіології з ліжками інтенсивної терапії (далі — дитяча реанімація) Івана Дмитровича МОРОЗА:

— Ви готові до прийому дітей, хворих на коронавірусну інфекцію?

— На 99 відсотків.

— Що входить в один процент?

— У нашій дитячій реанімації ми можемо одночасно надавати вісьмом діткам зволожений кисень під щільну маску через апарат Боброва. Але не маємо апарата штучної вентиляції легень високого класу. Є один — середнього класу. Для малят потрібен спеціальний, більш адаптований до параметрів, які треба встановлювати залежно від їхнього віку.

— Скільки пацієнтів можете прийняти одночасно?

— Відділення розраховане на шість ліжок, але можемо прийняти вісім хворих. Для двох додаткових місць маємо резервну палату, яку готові оперативно підготувати для цих потреб.

— У стаціонарному лікуванні малят є велика проблема — вони плачуть, бояться залишатися самі, з незнайомими людьми. Рідні теж місця собі не знаходять, просять пустити їх до сина або дочки. Це додатковий стрес для дитини, батьків, медичного персоналу. Чи можливе у вашому відділі сумісне перебування дитини і матері (або батька) в одній палаті?

— Ми це питання вирішили 15 років тому, коли співпрацювали з Дитячим фондом ЮНІСЕФ (ООН).

Ми одні з перших в Україні створили умови для спільного перебування матері з дитиною, щоб їх не розлучати. У нас кожна палата — окремий бокс, розрахований на одну дитину і дорослого.

— Чи можна пустити маму до дитини, хворої на коронавірусну пневмонію, якщо вони дуже непокояться і страждають від розлуки?

— Про такі випадки під час цієї пандемії я не чув і рекомендацій з цього приводу немає. Якщо, не дай Боже, така ситуація виникне, будемо радитися з вищим керівництвом.

— Дитяче реанімаційне відділення в ці дні перебуває на карантині?

— Ні. Працюємо у посиленому, але штатному режимі. Надаємо допомогу дітям, якщо вони її потребують. Двом пацієнтам, які мали гарячку і задуху, провели експрес тест на COVID-19. Результати тестів показали від’ємний результат.

Недавно до нас потрапив дев’ятирічний хлопчик з повною ампутацією другого, третього і четвертого пальців руки.

— Що з ним трапилося?

— Допомагав татові працювати на рейсмусі.

— У Косівській ЦРЛ у ці дні перебувають хворі на COVID-19 з Верховинського району. Ви теж готові приймати маленьких пацієнтів звідти?

— У Верховинському районі дитячого реанімаційного відділу немає. Коли створювалося наше, воно було міжрайонним. Кожного року із загальної кількості пролікованих нами дітей 15–18 відсотків — це маленькі жителі Верховинщини.

Розмову вела Аліса МУДРИЦЬКА.

«Гуцульський край», №18, 1.05.2020 року

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