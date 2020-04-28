Велике починається з малого

За нинішньої каденції депутатів міської ради у Косові відчутно помітні зрушення у розвиткові благоустрою міста. Маю на увазі, здавалось би, дріб’язкові на перший погляд речі, проте вони є зручними для людей, і навіть, сказав би впливають на їхній настрій. Зрештою все велике починається з малого.

За кошти міського бюджету на водоспаді Гук ще минулого року облаштували оглядовий майданчик. Його обгородили, встановили лавочки, з вул.Франка заклали зручні з поручнями сходи. Жодного літнього дня цей майданчик не пустує. Особливо на ньому людно у розпал купального сезону. Туристи охоче знимкуються, щоб мати фото на згадку, бо краєвид, справді, просто чудовий.

Нагадаю, ще за часів панування Польщі Гук був улюбленим місцем «літників», які відвідували відпочинкові заклади Косова та оздоровлювалися на берегах Рибниці.

У радянський період там теж було багато відпочивальників. Водоспад і зараз є улюбленим місцем відпочинку косівчан і туристів, які приїжджають до нас з різних куточків України та з закордону.

На території міста маємо два підвісні мости. Пішохідними спорудами користується багато людей, особливо дітей, адже в обох випадках ними ходять школярі. Мостами боязко було користуватися в темну пору доби. Тепер вони мають гарне підвісне освітлення.

Привертає увагу й упорядкований сквер перед дитячою школою мистецтв. У ньому комфортно почувають себе дорослі та діти. За кошти міської ради там встановлено дороговартісні лавочки та урни для сміття. У такому доглянутому сквері відпочивати затишно й приємно. Біля школи мистецтв встановлено й пристрої велопарку-вання та антивандальні ліхтарі.

Текст Ігоря СУСАКА.

«Гуцульський край», №17, 24.04.2020 року

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