Освячення пасок: береженого Бог береже

Цієї неділі святкуватимемо одне з найбільших релігійних свят — Воскресіння Христове. Напевно, вперше за історію християнства храми в цей день будуть майже порожніми.

Грандіозні пандемії у світі траплялися і раніше. Смерть завзято косила хворобами мільйони людей, але масових богослужінь не відміняли. Навпаки, в страшні і тривожні часи їх проводили навіть активніше.

На щастя, живемо не в темний, а в просвітницький період. Людство стало більш обізнаним, світова медицина знає про віруси багато невтішного, епідеміологи пояснюють, як від них треба захищатись, вірусологи шукають зброю проти невидимого смертельного ворога. Тому під час нинішньої пандемії коронавірусу і суспільство, і світська влада, і Церква діють за мудрим принципом — «Береженого Бог береже».

В умовах карантину священнослужителі опановують навики он-лайн богослужінь. Міркують і про те, у який спосіб відзначати релігійні свята, на які традиційно приходить уся громада, зокрема — Великдень.

Турбує це і виконавчу владу. Минулої п’ятниці з цього приводу у райдержадміністрації провели засідання районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Запросили на неї отців-деканів Романа Іванюлика (УГКЦ) та Івана Близнюка (ПЦУ). З очільниками інших християнських конфесій спілкувалися у телефонному режимі.

У нараді взяли участь голова РДА Петро Іванишин, начальник штабу Володимир Зузяк, представники медичних закладів та відділу Національної поліції. Разом міркували про те, як вірянам брати участь у святкових богослужіннях, як зробити їх безпечними для здоров’я, не спричинити хвилі масового поширення інфекції.

Ускладнювала прийняття жорсткого рішення позиція деяких релігійних громад Косівщини, які заявили, що он-лайн освячення пасок вони не хочуть, до церкви в Великодню неділю обов’язково підуть. Навіть лунали погрози зрубати дерева, заблокувати ними дороги, щоб не пустити представників правоохоронних органів і влади, якщо вони захочуть зупинити богослужіння у цей день.

Відтак декан ПЦУ Іван Близнюк мудро заявив: «Якщо процес не можна заборонити, його треба очолити та контролювати». Він розповів нашому часопису про те, як відбуватимуться богослужіння у церквах його деканату.

«Он-лайн служба — це, звичайно, вихід. Але не в такий великий день, — пояснив отець Іван. — Люди вже місяць перебувають у самоізоляції, на карантині. Вони стривожені, налякані, прагнуть душпастирського слова і молитовного благословення. Тому ми розробили різні алгоритми дій, які мають задовольнили усіх жителів району. Зійшлися на тому, що великодні богослужіння у храмах відбудуться, але з обмеженнями. Не буде Хресної ходи. До церкви зможуть прийти люди віком від 18 до 60 років. Хворих, неповнолітніх і літніх жителів району просимо залишатися вдома.

Одночасно на подвір’ї біля культової споруди можуть перебувати лише 10 осіб. Для дотримання безпечної дистанції позначимо місця, де можна стояти з кошиком. Заздалегідь повідомимо жителям вулиць, коли розпочнеться освячення пасок саме для них. Не треба спішити бути першими. Встигнемо освятити всі великодні кошики.

Почнемо це робити вже в суботу, як було за часів наших дідів і прадідів. Освячення триватиме з 12 до 21–22 години. В цей суботній період часу кожен може прийти до церкви в зручний для себе час. Окрім цього, священники в суботу підуть до людей — освятять паски біля деяких капличок. Тому жителям кутків і присілків не треба йти далеко від дому, не буде масових скупчень, люди не наражатимуть себе та інших іна небезпеку.

Недільне богослужіння у нашій парафії розпочнеться з 8:30 год. Люди повинні приходити у медичній масці і в рукавичках. Якщо хтось їх не матиме, то безкоштовно отримає у церкві. Використовуємо також дезінфекційні середники.

Освячення пасок проведемо за скороченим чином, щоб не створювати натовпу на подвір’ї і поблизу церкви. Парафіяни входитимуть в одні ворота, а виходитимуть у другі (бічні). За порядком будуть стежити працівник поліції, депутат сільської ради та волонтери», — наголосив отець-декан.

Він також додав, що про особливості і розпорядок великодніх богослужінь у парафіях вірні можуть дізнатися від своїх священників і членів церковного братства.

Аліса Мудрицька.

«Гуцульський край», №16, 17.04.2020 року

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