До уваги жителів Косівського району!

У зв’язку з епідемією коронавірусу (COVID-19), ТОВ Редакція газети «Гуцульський край» переходить в дистанційний режим роботи. Оголошення, вітання, приймаємо за номером телефону 0680104956 (Галя) або надсилайте на електронну адресу: guzul.kraj@gmail.com

Ми і надалі хочемо спілкуватися з Вами.

Бережіть себе та дотримуйтеся правил карантину. Дисциплінованістю та відповідальним ставленням — ми це переможемо!

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