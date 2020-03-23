Рішення про припинення проведення особистих прийомів громадян в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування

Шановні жителі Косівщини!

У зв’язку із загрозою епідемії коронавірусної інфекції і недопущення масового поширення COVID-19 в Україні, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення тимчасово припинити проведення особистих прийомів громадян в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Задля вирішення невідкладних проблем, які вас турбують, ви можете звертатися до керівництва районної державної адміністрації із письмовими зверненнями та надсилати їх поштою на адресу: 78601, м. Косів, майдан Незалежності, 11. Крім цього, з метою вирішення нагальних питань, ви можете звертатися на «гарячу» телефонну лінію райдержадміністрації: (03478) 2-45-18, яка працює щоденно, крім вихідних і святкових днів: понеділок — четвер з 8:00 до 17:15 год., п’ятниця — з 8:00 до 16:00 год. або на урядову «гарячу» лінію 1545, дзвінки на яку є безкоштовними.

Отримати інформацію або відповідні роз’яснення щодо порядку вирішення питань, які вас турбують у різних галузях, ви також можете за телефонами:

з питань будівництва (03478) 2-14-89;

з питань надзвичайних ситуацій (03478) 2-45-07;

з організаційних питань щодо діяльності керівництва та апарату РДА (03478) 2-01-89;

з економічних питань (03478) 2-22-75;

з питань захисту прав дітей (03478) 2-45-69, (03478) 2-22-98;

з питань культури (03478) 2-14-63;

з питань соціального захисту населення (03478) 2-19-82;

з питань освіти (03478) 2-47-84;

з питань роботи архіву (03478) 2-10-87;

із земельних питань (03478) 2-47-90;

з питань роботи ЦНАПу (03478) 2-22-39;

з питань роботи служби державної реєстрації (03478) 2-46-15;

з питань роботи фінансового управління (03478) 2-13-93.

Петро Іванишин,

голова районної державної адміністрації.

«Гуцульський край», №12, 20.03.2020 року

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