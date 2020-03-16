Вирішували важливі питання

На минулому тижні відбулося пленарне засідання XXIV сесії районної ради.

З 40 обраних депутатів зареєструвалися 32. У роботі сесії взяли участь голова райдержадміністрації Петро Іванишин, його заступник Назарій Бойчук, депутати обласної ради Сергій Радиш, Оксана Мельниченко, помічник народного депутата Володимира Тимофійчука — Богдан Тимофійчук, керівники управлінь і відділів РДА, голови місцевих рад району, керівники підприємств, установ та організацій, правоохоронних органів, громадські організації.

Перед початком роботи пленарного засідання присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв, які віддали своє життя за незалежність і цілісність України.

Отець Юрій Корпанюк (УГКЦ) звернувся до депутатів з щирою промовою, в якій побажав їм одностайності, Соломонової мудрості у вирішенні питань, а також твердої віри і плідної праці. Всі разом промовили молитву. Голова районної ради Павло Ванджурак і голова РДА Петро Іванишин вручили почесну грамоту секретаріату Національної спілки журналістів України за високі творчі досягнення, сумлінну працю на ниві журналістики Аделі Григорук.

Розпочав пленарне засідання голова районної ради Павло Ванджурак. Депутати внесли зміни до порядку денного. Першочерговим питанням було затвердження Положення про проведення XXVII Міжнародного гуцульського фестивалю.

Начальник відділу Держземагенства у районі Іванна Сайнюк проінформувала присутніх про стан заходів з розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (змін) меж населених пунктів і грошової оцінки земель на території нашого району. Про роботу комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» районної ради за 2019 рік доповіла директорка Віталія Данилюк.

Їй поставили ряд питань, а також затвердили штатний розпис. Досить важливими були питання щодо внесення змін до районного бюджету за 2019 рік, виконання районного державного бюджету за 2019 рік, внесення змін до районного бюджету на 2020 рік, внесення змін до назви головного розпорядника коштів районного бюджету. З цього приводу депутатів проінформувала начальник фінансового управління РДА Світлана Козак. Доповідачка відповіла на ряд запитань.

Головний спеціаліст відділу з питань мобілізації, оборонної роботи, цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами РДА Віталій Кардащук доповів про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету. До Програми підтримки повноважень виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у районі на 2016–2020 рр. депутати внесли і затвердили зміни і доповнення.

Не менш важливими були питання, які стосуються охорони здоров’я. Йшлося про затвердження фінансового плану КНП «Кутська міська лікарня» на 2020 рік: про виконання фінансового плану КНП «Кутська міська лікарня» за 2019 рік; звіт про виконання фінансового плану КНП «Косівська центральна районна лікарня» за 2019 рік; про Положення щодо тарифів на платні медичні послуги у комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я; про затвердження фінансового плану для вторинної спеціалізованої допомоги КНП «Косівська центральна районна лікарня» на 2020 рік; про затвердження фінансового плану для вторинної спеціалізованої допомоги КНП «Кутська міська лікарня» на 2020 рік.

З цього приводу доповідали директор КНП «Кутська міська лікарня» Ігор Грабовецький і директор КНП «Косівська ЦРЛ» Дмитро Микитюк. Депутатів цікавили тарифи на платні медичні послуги. Дмитро Микитюк роз’яснив перелік платних послуг.

З перерахованих питань депутати прийняли відповідні рішення. Про роботу комунальної установи «Трудовий архів Косівського району» за 2016–2019 роки інформувала завідувачка Ірина Марчук. Приємним сюрпризом для Ірини Марчук було привітання і вручення квітів з нагоди її дня народження.

Депутати розглянули і прийняли рішення з комунальних питань щодо доповнення до рішення районної ради від 24.12.2019 р. №653-23/2019 «Про план діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік», переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, які підлягають приватизації у 2020 році, приватизації нежитлового приміщення, що належить до спільної власності територіальних громад району, надання дозволу на списання автомобіля, який знаходиться на балансі КНП «Косівський фтизіопуль-монологічний диспансер» (доповідач голова постійної комісії з питань комунальної власності, підприємництва, земельних відносин, агропромислового розвитку та регуляторної діяльності Микола Данилюк).

Всі питання порядку денного були розглянуті і прийняті рішення.

Депутатський актив перейшов до розгляду звернень від районної ради до президента України, прем’єр-міністра України і голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) і Верховної Ради України, міністра енергетики і захисту довкілля України: щодо абонентської плати за розподіл природного газу, продажу землі, а також щодо звернення районної ради по ДП «Кутське лісове господарство» і підтримки звернення РП «Райагроліс».

Підтримали і схвалили депутати звернення до депутата Верховної Ради України В.Тимофійчука щодо придбання спеціального автомобіля для потреб належного функціонування Кутського відділення ЕМД і МК.

Депутатські запити надійшли від Тараса Фенчука щодо катастрофічного стану дороги Рожнів-Кути, Івана Слижука (вул. Довга у Кутах) і Миколи Данилюка напрямок до Великого Рожина. З цього приводу прийняли звернення, які будуть адресовані відповідним службам. Пленарне засідання закінчилося виконанням Державного Гімну України.

Вікторія Кушнірчук

«Гуцульський край», №11, 13.03.2020 року

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