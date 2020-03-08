Пам’ятка про самоізоляцію хворих з підозрою на коронавірус

Що означає «самоізоляція»?

Самоізоляція — це, в першу чергу, утримання від контакту з іншими для того, щоб зменшити ризик інфікування. Самоізоляція виключає будь-які ситуації, коли ви тісно контактуєте з іншими людьми (наприклад, близький контакт віч-на-віч на відстані менше, ніж 2 метри, або тривалістю понад 15 хвилин).

Виключенням є лише звернення за медичною допомогою (тільки після консультації телефоном).

Якщо ви не впевнені, чи потребуєте самоізоляції або не знаєте до кого звернутися, будь ласка, зателефонуйте на урядову гарячу лінію: 1545.

Для кого потрібна самоізоляція?

Самоізоляція потрібна, в першу чергу, якщо:

ви очікуєте результатів тесту на новий коронавірус COVID-19;

ви близько контактували з особами, що захворіли на COVID-19;

ви нещодавно повернулися з провінції Хубей Китайської Народної Республіки, Ірану, Північної Кореї, окремих регіонів Італії (Ломбардія, П’ємонт і Венето) або з інших країн, про які повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я України — навіть якщо у вас відсутні симптоми;

ви нещодавно повернулись із Китаю (окрім провінції Хубей), Таїланду, Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Малайзії, Тайваню та маєте кашель, ускладнення дихання та/або підвищення температури.

Скільки триває самоізоляція?

Якщо вам рекомендують прийняти рішення про самоізоляцію, вона повинна тривати не менше 14-ти днів з дати настання випадку, який став причиною самоізоляції (подорож, контакт з хворим тощо).

Як підготуватись до самоізоляції?

Спробуйте спланувати час самоізоляції так, щоб у вас не виникало необхідності виходити з дому чи приймати відвідувачів і гостей.

Поясність це друзям і родичам, а також обговоріть можливість дистанційної роботи з роботодавцем. Збережіть контакти вашого лікаря і попередньо повідомте його про причини рішення про самоізоляцію, а також оберіть, контактну особу з кола ваших друзів або родичів, до кого ви будете звертатись у першу чергу за допомогою.

Що робити, якщо ви проживаєте не одні?

Якщо ви проживаєте з сім’єю чи сусідами, потрібно ізолюватись в окремій кімнаті, яка добре провітрюється. Якщо є можливість користуватись окремою ванною кімнатою та/або туалетом, а також готувати їжу та харчуватись окремо, — зробіть це.

Не забувайте про загальну гігієну, регулярне миття рук із милом, прибирання, в тому числі вологе прибирання поверхонь, гігієну кашлю, використовуйте одноразові серветки та хустинки. Під час необхідних контактів із людьми завжди одягайте медичну маску та викидайте її після використання або забруднення.

Якщо у вас є домашні улюбленці, ізолюйте себе від них також або хоча б мінімізуйте контакт із ними.

Як організувати доставку харчових продуктів?

Спробуйте мінімізувати походи в магазини. Якщо є можливість, попросіть друзів або родичів доставляти вам продукти харчування і необхідні покупки до вхідних дверей або користуйтесь послугами доставки з дистанційною оплатою.

Що робити, якщо вам необхідно покинути житло?

Якщо у вас виникла гостра необхідність покинути місце самоізоляції, — одягайте маску та мінімізуйте контакти з людьми. Користуйтесь антисептиком для рук і дотримуйтесь гігієни кашлю.

Що робити, якщо у вас з’явились симптоми?

Якщо під час самоізоляції у вас з’явились симптоми (кашель, ускладнене дихання, підвищена температура, діарея) — негайно зверніться за медичною допомогою та повідомте про свою історію подорожей і можливі контакти з особами, хворими на гострі вірусні захворювання.

Косівська міжрайонна філія ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗУ

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