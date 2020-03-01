Вшанували Героїв Майдану

«День Героїв Небесної Сотні» — червоними літерами виведено в календарі ці чотири слова, які є надзвичайно вагомими в історії сучасної нашої держави. Цей день в Україні щорічно відзначаємо 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Тужлива мелодія, сумні удари Михайлівських дзвонів і в Косові скликали людей на майдан Незалежності, на віче-реквієм, присвячене пам’яті загиблих. Священники о. Юрій Корпанюк, о. Ростислав Близнюк, о. Василь Павлюк відслужили молебень за невинно убитими. А ведучі меморіального заходу Михайло Строїч і Марина Шушельницька гортали сторінки Революції Гідності, адже саме в ці дні минає шоста річниця від тих страшних подій на Майдані, що змінили історію і психологію країни. У тих подіях кувалась і гартувалась нація.

22 січня 2014 року першими жертвами тодішнього режиму стали Сергій Нігоян і Михайло Жизневський, які загинули від вогнепальних поранень на столичному Майдані. Проти мирних учасників протестної акції правоохоронці використали вогнепальну зброю. Того ж дня у лісі під Києвом знайшли мертвим зі слідами тортур на тілі Юрія Вербицького. Та найбільше загинуло людей на столичному Майдані з 18 по 20 лютого.

За словами активіста Майдану Романа Матейчука, 20 лютого — був «чорний четвер». Шість років тому, серед білого дня в центрі Європи снайпери розстрілювали беззбройних людей, які вийшли на протестну акцію, щоб змінити на краще наше життя. На жаль, жоден вбивця досі не покараний.

Спогадами про ті страшні й трагічні події, що відбулися на столичному Майдані, з болем у серці ділилися з учасниками віча-реквієму Ганна Рибчук, Василь Чужак, Роман Матейчук. Адже у період Революції Гідності, коли шість років тому український народ у рамках мирного протистояння виступив проти тодішнього режиму, загинули більше ста людей. їх називаємо Небесною Сотнею. Багато майданівців було поранено, кілька десятків — зникли безвісти. Косівчани помолилися за їхні душі і в спомин про них запалили лампадки.

У програмі заходу звучали патріотичні пісні у виконанні Діани Юрковської, Михайла Строїча, Христини Будзан, а вірші-посвяти загиблим героям читали Юлія Лосюк і Софія Тарасюк.

Ігор Сусак

«Гуцульський край», №9, 28.02.2020 року

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