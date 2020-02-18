Що у міському бюджеті 2020-го

Косів останніми роками помітно оновлюється. Стається це в різних частинах міста, щоправда ми не завжди це зауважуємо. Та сьогодні мову поведемо не про те, що вже зроблено. Спробуємо «зазирнути за завісу» кошторису нинішнього року, який зовсім недавно розпочався. Бо, як відомо, все починається з фінансового гаманця. Так що у міському бюджеті 2020-го? Про це розповість Косівський міський голова Юрій Плосконос.

— Юрію Олександровичу, скільки плануєте надбати у міську скарбничку і на що витрачатимете кошти?

— Цьогоріч у бюджеті міста планованих коштів — 14423 тисячі гривень. Це сума всіх очікуваних надходжень. Виконком і депутатський корпус міської ради з першого дня нового року працюють над тим, щоб прогнозовані показники було виконано. Із зазначених надходжень близько п’яти мільйонів гривень буде витрачено на заробітну плату працівникам апарату міськради та на благоустрій міста.

— А хоч, бодай коротко, розкажіть на які потреби будуть спрямовані інші видатки.

— 218 тис. грн закладено на нове будівництво роздільної каналізаційної мережі на вулиці Ярослава Мудрого. Мова йде про водовідведення від Косівського ліцею ім. Я.Мудрого (тепер таку назву має ЗОШ №1). На капремонт освітлення вул. Незалежності передбачено 299 тис. грн. Це йдеться про центральну вулицю міста від магазину «Горизонт» до майдану Незалежності. І ще 300 тис.грн на капітальний ремонт освітлення інших вулиць і 100 тисяч — на поточний ремонт. Маємо проплатити 274 тис. грн субвенції за ремонт під’їзної дороги до Косівської центральної районної лікарні, яка була у

вкрай занедбаному стані.

— А як буде з дитячим відпочинковим комплексом, що поблизу районного Будинку культури?

— Торік там виконали першу частину робіт. З настанням весни будемо їх продовжувати. На завершення спорудження дитячого відпочинкового комплексу на вулиці Грушевського закладено 690 тис.грн. Ці кошти маємо намір освоїти у першому півріччі.

— Теперішня міська влада проявила себе у напрямку ремонту вулиць. Цьогоріч від такої доброї традиції не відступите?

— У міському бюджеті закладено 1,5 млн грн на капітальний ремонт дорожнього ‘ покриття на вулиці Каменярів. Серед вагомих видатків є і будівництво нового спортивного майданчика зі штучним покриттям біля Косівського ліцею ім. Я.Мудрого, на що виділено 841 тис. грн. Його маємо намір запустити до 1 вересня, бо спортивний майданчик на стадіоні біля ліцею ім. М.Павлика (ЗОШ №2), на якому проводили різного рівня змагання, уже потребує ремонту. Передбачено витрати (800 тис.грн) і на облаштування в місті платної парковки.

— Юрію Олександровичу, у міському бюджеті закладено кошти на погашення боргів. Про які борги йдеться?

— Необхідно погасити близько одного мільйона гривень боргів, які є у МКП «Косівміськводоканал». Заборгованість у підприємства виникла внаслідок значного підвищення тарифів на електроенергію та зношення центральної мережі водопостачання, що призводить до величезних втрат води. А ще необхідно розрахуватись з підрядниками: за ремонт парковки, встановлення освітлення й перил на вул. Небесної Сотні; за облаштування відмостки біля Косівської ЗОШ І-ІІІ ст №2 (тепер ліцею ім. М.Павлика).

— У міської ради, мабуть, є значно більше невирішених завдань, ніж передбачено витрат у бюджеті?

— Завдань — мільйон (жартує), але можливості дозволяють вирішити лише якусь частину планованого. Та все ж передбачено видаткові статті і на розвиток спорту (350 тис. грн) і 200 тисяч — на проведення культурних заходів. А ще є чимало менших фінансових витрат, зокрема на виготовлення різної технічної документації.

Інтерв’ю вів Ігор Сусак.

«Гуцульський край», №7, 14.02.2020 року

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