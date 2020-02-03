Людської пам’яті свічку запалили

У четвер, 30 січня у великому залі районної ради відбулася презентація книги «Стежками Відважного і його побратимів» (з історії визвольної боротьби сіл Старий Косів, Вербовець та Смодна 1940–1945 років). Головна тема скрупульозного і гарно ілюстрованого видання — визвольна боротьба повстанців за незалежність України жителів уже названих населених пунктів Косівщини.

Скажу одразу, що аудиторія районної ради дуже рідко збирає таку велику кількість людей. Серед присутніх колишні вояки УПА і ті, хто пам’ятає жахливі події тих страшних років, ще живі учасники підпілля, а особливо — багато молоді. І це доволі актуально, адже учасники заходу через довгі роки відтворювали в пам’яті важливі епізоди визвольної боротьби за незалежність і побудову держави Україна, в якій ми зараз живемо.

Головний герой книги Юрій Григорович Ласитчук (1915–1949), член Організації Українських Націоналістів (ОУН) зі Старого Косова. Псевдо «Відважний» реально відповідало складу характеру й духу особистості, яка володіла феноменально-аналітичним розумом. У цієї людини, кажуть ті, хто знав повстанця, було відсутнє почуття страху. Розповідь про цього героя вміщено в минулому номері «ГК».

Отож учасники презентації вели мову про різні форми і методи повстанців з МГБістами на території Старого Косова, Вербовця та Смодної. У цих боях загинули 44 вояки УПА, 108 повстанців засуджено на різні роки ув’язнення. З 79 сімей було виселено 208 людей за тисячі кілометрів від рідного дому. У Заполяр’я і вічну мерзлоту вивезли ні в чому не винних дітей і родичів похилого віку, тих, хто не став на коліна перед загарбниками.

«Стежками Відважного і його побратимів» це не художня книжка, а ґрунтовне документальне дослідження, яке зібрали автори.

Парасковія Сусак-Курендаш, Оксана Швед, Володимир Куриндаш вклали титанічну працю зі збору матеріалів і підготовки видання до друку.

Учні Старокосівської школи художньо відтворили кілька епізодів з тих буремних років і в одному з них пролунали такі слова: «Людської пам’яті свічку запалили».

Текст Ігоря СУСАКА.

«Гуцульський край», №5, 31.01.2020 року

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