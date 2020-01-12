У високості мудрих літ

Як добре, що плинність днів, місяців, років, крім буденних турбот і клопотів, дарує і яскраві, зворушливі моменти — життєві ювілеї. І хоч святкування цих дат у кожного своє, ніхто не заперечує, що вони — певний часовий рубіж, який змушує людину озирнутися назад, проаналізувати зроблене, трохи потішитись досягненим і знову поставити собі завдання на завтра.

Так мислять активні, діяльні люди, які завдяки цьому принципу досягають значимих життєвих висот. До них належить і наша колега, член правління Косівської РО Товариства «Просвіта» ім.Т.Шевченка Стефанія Гнатків, яка 8 січня відзначила свій мудрий ювілей.

Стефанія Дмитрівна — методист методичного кабінету відділу освіти Косівської РДА, людина з великим життєвим досвідом, прекрасний фахівець, чудовий організатор. Крім цих чисто ділових якостей, вражають й інші її риси: милосердя, співпереживання, бажання підтримати і допомогти, часом зовсім незнайомим людям.

Там, де Стефанія Дмитрівна, — завжди знайдеться порозуміння і спільна думка навіть у критичних випадках. Як згадує Я.В.Матійчак, Стефанія Гнатків, будучи інспектором відділу освіти, не раз вирішувала такі проблемні ситуації у стосунках між людьми, з яких, здавалося б, неможливо знайти вихід. А вона давала їм раду, та ще й при цьому учасники конфлікту залишалися, якщо не друзями, то ділові стосунки між ними вписувалися в рамки етики. Для цього, безперечно, треба мати особливий талант. Бог ним її щедро нагородив.

Можна було б немало розповісти про ту роботу, яку С.Д.Гнатків проводить з учителями художньо-естетичних предметів і християнської етики, про зусилля і знання, які тратить на те, щоб надати викладанню цих дисциплін належний науково-методичний супровід у парадигмі сучасної освіти. А найважливіше — допомогти вчителям розкрити власний творчий потенціал, набути професійної-майстерності, демонструвати свій талант на різноманітних конкурсах. Таке уважне ставлення до кожного педагога, повага до думки чи то вчителя зі стажем, чи зовсім і ще початківця, забезпечують Стефанії Дмитрівні незмінний авторитет у районі, вдячність за підтримку, за віру в людей.

Як член правління районної організації Товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка С.Д.Гнатків організовує і скеровує роботу шкільних первинних осередків, які проводять чимало заходів із національно-патріотичного, християнського, естетичного, екологічного виховання дітей і молоді. Голови шкільних організацій — справжні подвижники цієї важливої громадської справи, постійні учасники всіх заходів, які проводять на районному рівні. І в цьому — неабияка заслуга Стефанії Дмитрівни як куратора «первинок».

Сама вона — член «Просвіти» від часу її відродження на Косівщині. Впродовж 30-ти років діяльності організації на теренах району виконує громадські обов’язки: спочатку заступника голови, потім — незмінного члена правління. За активну національну позицію, невтомну працю зі становлення й розбудови української державності Стефанію Дмитрівну неодноразово нагороджували грамотами і подяками, зокрема обласного правління Товариства «Просвіта». А цього року, з нагоди 30-річчя відновлення «Просвіти» на Косівщині та у зв’язку з особистим ювілеєм, Стефанію Дмитрівну Гнатків нагородили медаллю «150 років «Просвіти» — за значний внесок у діяльність організації, культурно-просвітницьку і громадську роботу.

Богдан ГЛІБЧУК, голова Косівської РО Товариства «Просвіта».

Колектив методичного кабінету відділу освіти РДА.

«Гуцульський край», №2, 10.01.2020 року

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