Відновленій «Просвіті» Косівщини — 30 років

У світлиці Косівської центральної районної бібліотеки відбулося відзначення 30-річчя відновлення діяльності «Просвіти» Косівщини.

У заході взяли участь голови осередків «Просвіти», члени правління об’єднання, представники районної ради і райдержадміністрації, Союзу українок, завідувач відділу освіти РДА В.Я.Козьменчук, заступник голови обласного об’єднання «Просвіта» Є.І.Романишин, інтелігенція та школярі. Вів захід голова районного об’єднання «Рідне слово» ВУТ «Просвіта» ім.Т.Г.Шевченка Б.Я.Глібчук, який розповів про роботу просвітян за напрямками (вшанування очільників і вояків УПА, пропаганда здорового способу життя, нові джерела енергії, відновлення вівчарства тощо).

Заступник голови районної ради В.В.Петричук та заступник голови РДА Я.Р.Бринський наголосили на важливій ролі «Просвіти» у зміцненні Української держави. Журналіст-просвітянин В.Ю.Глібчук зацікавив присутніх розповіддю про далекий 1989 рік, коли проходило відновлення діяльності Товариства. Згадав про установчі збори, поїздки на Чорноморський флот, на Донбас. Заступник голови обласного об’єднання Є.І.Романишин схвально відгукнувся про роботу просвітян Косівщини. Він вручив нагороди кращим активістам-просвітянам.

Медалями обласного об’єднання нагороджені члени правління А.Г.Григорук та С.Д.Гнатків. Грамотами обласного об’єднання нагородженні голови осередків Н.М.Пасічняк, М.М.Титаренко, Л.М.Воєводченко, Г.О.Тимофійчук, Н.Я.Кричун, Г.В.Гудим’як, Л.І.Гавриш, О.В.Скригунець. Спогадами про відновлення і становлення «Просвіти» поділились ветерани А.Г.Григорук, М.І.Близнюк, Р.В.Бринський, Г.О.Тимофійчук. Про роботу осередків прозвітували Н.Я. Кричун, М.Д. Пастух, Н.М. Пасічняк, Л.І. Гавриш. Бібліотекар відділу обслуговування Г.О.Кікоть розповіла про творчі здобутки просвітян. З віршами і піснями виступили учні Андріана Лаюк, Іван Пророчук, Назар Сайнюк, Сергій Подоляк.

Прес-служба Косівського РО «Просвіта».

«Гуцульський край», №52, 27.12.2019 року

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