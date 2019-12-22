Лист нещастя від Другої світової

У суботу, 14 грудня, на вулиці Шевченка в місті Косові, на тротуарі, викопали артилерійський снаряд. Це вже 15-та вибухонебезпечна знахідка в нашому районі у 2019-му році.

Снаряд вигулькнув назовні на території, де зводять кількаповерховий будинок. Нову споруду монументальною «коронкою» втискають на місце струхлявілого і вирваного з корінням колишнього приміщення районного суду. За іронією долі, справа від новобудови розташований «зуб мудрості» — районний відділ освіти, а зліва — приватна стоматологічна клініка «Дента». Через дорогу, навпроти (і тут уже не до жартів), — Косівський ліцей ім. І.Пелипейка і дитяча Школа мистецтв.

«Ми копали траншею і знайшли снаряд, — охоче розповідає різнороб Микола Литвин. — Зразу припинили роботу. Викликали поліцію і рятувальників. Снаряд засипали піском. Місце обгородили».

Непримітна купка глини з вибуховою начинкою простояла на розкопаному тротуарі до понеділка. 16 грудня сюди приїхала група піротехніків обласного управління ДСНС. їх зустрічає колега — начальник Косівського відділення УДСНС Василь Ковалюк. За дотриманням громадського порядку і правил безпеки стежать місцеві поліцейські.

Будівельники радіють вільній хвилині та адреналіновому «атракціону», займають місця у «партері» на першому поверсі новобудови, з цікавістю спостерігають за діями саперів. Випадкові перехожі придивляються до спеціальних автомобілів, людей в уніформі, підходять ближче, розпитують, що тут відбувається.

Піротехніки працюють чітко, злагоджено і якось навіть буденно. Спершу одягають спеціальне спорядження — бронежилети і каски. Будівельники вказують точне місце, де лежить снаряд. Сапер обережно розгрібає пісок лопатою. Відтак приїжджі фахівці оглядають знахідку. Один присідає — і через кілька хвилин у нього в руках з’являється предмет, схожий на сповиток з новонародженим. Піротехнік обережно відносить його у спеціальний автомобіль. Снаряд відвезуть на територію Вербовецької сільської ради і знешкодять контрольованим підривом.

Тим часом місце знахідки обстежують за допомогою металошукача. Нових подарунків старої війни не знаходять. Рятувальники знімають бронежилети і каски.

Я підходжу до начальника групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС в Івано-Франківській області Олександра Куштапіна.

Він розповідає, що його підрозділ складається з десяти осіб. Розміновують не тільки Прикарпаття. Робили це і в зоні АТО. У Косів приїхали п’ятеро піротехніків. «Зима — період відпусток», — іронізує пан Олександр. Він розповідає, що такі виклики трапляються майже щодня. Це вже 276-й у 2019 році. Після Косова сапери відразу їдуть у Коломийський район, в село Велику Кам’янку. Там теж виявили вибухонебезпечний предмет.

Олександр Куштапін пояснив, що косівські будівельники викопали німецький 122-міліметровий артилерійський снаряд.

Питаю: де найчастіше з’являються такі знахідки?

«На території нашої області з квітня по серпень 1944 року велися бойові дії, — каже Олександр Куштапін. — У Косові вони були менш інтенсивними. Зате в Тисменицькому, Тлумацькому та особливо Коломийському районах воювали дуже активно. Там вибухонебезпечних предметів і досі знаходять багато — в районі Товмачика, Лісної Слобідки, Раківчика. Цього року ми там проводили планові роботи, під час яких виявили та знешкодили понад тисячу одиниць різноманітних вибухонебезпечних предметів».

Друга світова війна підкидає правнукам воїнів авіаційні бомби, артилерійські снаряди, ручні гранати, мінометні, протитанкові і протипіхотні міни. Це або невикористані боєприпаси, або ті, які з різних причин не вибухнули. «А було й таке, що в старому будинку перебудовували стелю, а звідти гранати посипалися», — каже Олександр Куштапін.

На завершення розмови він нагадує правила безпеки після виявлення вибухонебезпечних предметів: не можна їх торкатися, перевертати і перекладати на інше місце. Смертельно небезпечно — розбирати, — кидати у вогонь або розпалювати поблизу багаття.

Піротехніки сідають у автомобілі — їдуть у Коломийський район знешкоджувати ще одну вибухонебезпечну знахідку. Хай береже їх Бог.

Аліса Мудрицька. Фото автора.

«Гуцульський край» , №51, 20.12.2019 року

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