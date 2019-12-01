Які рішення ухвалила сесія

Минулого тижня відбулася двадцять друга сесія Косівської районної ради. Депутати розглянули 10 питань, що були внесені до порядку денного та ухвалили відповідні рішення.

Депутати розпочали свою роботу з розв’язання знакових завдань. Сесія вирішила ініціювати створення Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна — Карпатська агенція регіонального розвитку» та уповноважила голову районної ради Павла Ванджурака брати участь в установчих зборах і подальшій її діяльності. Зазначалося, що метою Асоціації є підвищення ефективності виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, сприяння місцевому та регіональному розвитку, захисту прав та інтересів територіальних громад карпатського регіону, створення належного інституційного механізму підтримки розвитку у Карпатах.

Депутати розглянули також звернення дирекції Косівського ліцею їм. І. Пелипейка про звільнення від батьківської плати за перебування дітей у цьому навчальному закладі. Враховуючи висновки і рекомендації профільної комісії районної ради, було вирішено звільнити повністю від плати за утримання у ліцеї 41 учня з категорій: дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей учасників АТО; дітей, які мають посвідчення потерпілих від аварії на ЧАЕС; дітей із малозабезпечених сімей. Аналогічно на період з 1 вересня 2019р. по 10 червня 2020р. звільнили на 50% від плати за утримання у ліцеї сімох дітей, які належать до малозабезпечених і багатодітних сімей.

Сесія дала «добро» на звернення дирекцій окремих шкіл про перейменування навчальних закладів і затвердження їхніх статутів відповідно до вимог чинного законодавства.

Загальноосвітні школи I-ІІ ст. тепер будуть гімназіями (у переліку їх — 14), а ЗОШ НІІ ст. — ліцеями, яких — 11. Слобідська ЗОШ І ст., Шешорівський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня — дошкільний навчальний заклад» і Пістинь-Царинська ЗОШ І ст. мають статус початкових шкіл. Про це доповідав голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури та духовного розвитку Тарас Фенчук.

Парламентарії районного масштабу заслухали та взяли до відома інформацію керівника Коломийської місцевої прокуратури Василя Ковалюка про результати діяльності прокуратури на території Косівського району протягом дев’яти місяців поточного року. Доповідач вів мову про роботу правоохоронців щодо протидії злочинності та корупції, профілактики, попередження, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, забезпечення захисту основоположних прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. За його словами, динаміка кримінальних правопорушень на Косівщині за дев’ять місяців цього року суттєво знизилась, порівняно з таким же періодом 2018 р. Так, рівень зареєстрованих правопорушень на 10 тисяч населення становить 29,4 проти 38,47 правопорушень у минулому році. В області такий показник становить 45 злочинів.

Депутати проголосували за внесені зміни до «Комплексної програми розвитку аграрного сектору Косівського району на період 2015–2020 років», які спрямовані на розвиток і популяризацію бджільництва, налагодження селекційної роботи з виведення чистопородної аборигенної карпатської бджоли, про що доповідав начальник відділу агропромислового розвитку та природних ресурсів управління економічного розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації Ярослав Новицький.

Сесія внесла зміни до програми з реалізації на території Косівського району проекту Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014—2020 «Світ Карпатських розет — заходи зі збереження унікальності культури Карпат», які викладені у новій редакції: додатки «Паспорт програми» та «Заходи щодо реалізації програми». З цього питання доповідав голова районної ради Павло Ванджурак. Депутати заслухали та затвердили звіт щодо виконання районного бюджету за дев’ять місяців цього року, який надала начальник фінансового управління райдержадміністрації Світлана Козак. Найбільш болісним пунктом у цьому фінансовому звіті є протермінована заборгованість із заробітної плати працівникам КНП «Косівська ЦРЛ», яка на 1.10.2019 року становила 4380,3 тис. грн. Також ухвалили рішення про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік.

Сесія, розглянувши пропозицію райдержадміністрації, надала згоду на виділення коштів з резервного фонду районного бюджету (враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів, яку очолює Василь Табахарнюк) Тюдівській і Старокутській сільським радам для надання матеріальної допомоги на часткове відшкодування жителям їхніх сіл збитків, завданих господарствам.

Депутати районної ради ухвалили рішення про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради, Прем’єр-міністра України, голови НКРЕКП, голови Івано-Франківської ОДА щодо скасування плати за підключення до електромереж.

Ігор Сусак.

«Гуцульський край», №48, 29.11.2019 року

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